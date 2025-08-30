(VIDEO) Janevska: Nuk do të ketë vonesa në shpërndarjen e teksteve shkollore
Në prag të vitit shkollor, ministrja e Arsimit, Vesna Janevska është shprehur e bindur se këtë vit, nxënësit nuk do të përballet me distribuim të vonshëm të teksteve shkollore. Ajo tha se, do të ketë tekste shkollore për të gjithë nxënësit e shkollave fillore nga klasa e parë deri në të nëntën dhe për të gjitha klasat në shkollat e mesme. Sa i përket shkollave të mesme profesionale ajo tha se, vitin e kaluar janë rreth njëqind tituj të ri dhe këtë vit rreth pesëdhjetë si dhe pesëdhjetë tituj janë të vendosura në ueb faqet
Vesna Janevska, ministre e Arsimit dhe Shkencës
“Edhe pse në shtatë vitet e kaluara kishte probleme me tekste shkollore dhe nuk mundeshin në asnjë mënyrë të sigurojnë tekste shkollore të huaja, tekste shkollore të huaja do të ketë në të gjitha gjuhët për të gjithë nxënësit. Me vullnet, me punë të palodhsme dhe të mundimshme, me një proces shumë të komplikuar, me një ligj të ri, me zgjidhje të re ligjore, me çmime katalogësh, ne dëshmuan se mundet të bëhet”.
Ajo tha se, veç më ka filluar shpërndarja e librave nëpër shkolla.
“90 % të teksteve shkollore janë dorëzuar nëpër shkolla. Rreth 10 % do të dorëzohen. Me shumë gjasë do të ketë tekste shkollore që do të dorëzohen edhe në javën e pare të vitit shkollor, por ajo është çështje e mbyllur, do të mbërrijnë gjithkund, në vendin më të largët, në shkollat malore, në të gjitha shkollat rajonale”.
Kujtojmë se, në të kaluarën përgatitja, shtypja dhe shpërndarja e teksteve shkollore, ka qenë një sfidë e madhe, ku në disa raste, nxënësit nuk kanë marrë libra as pas mbarimit të gjysëmvjetorit të parë.
Teuta Buçi /SHENJA/