(VIDEO) Ish-presidenti: Petkov mund të bëhet një Cipras i ri

Ish presidenti bullgar Rosen Plevneliev vlerëson se kryeministri i Bullgarisë, Kirill Petkov mund t’i japë fund mosmarrëveshjes dhe ta heq veton ndaj Maqedonisë së Veriut. Plevneliev në shkrimin me titull “Momenti i së vërtetës për presidentin Rumen Radev- dhjetë ditët e ardhshme janë vendimtare për Bullgarinë” që u botua në revistën 24, tha se Petkov mund të veproj ashtu sikurse ish kryeministri grek, Alexis Tsipras në fund të qeverisjes së tij, duke nënshkruar Мarrëveshjen e Prespës, e cila zgjodhi kontesin shumëvjeçar mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë.

Rosen Plevneliev, ish president bullgar

“Kryeministri Kiril Petkov mund të bëjë atë që e bëri Tsipras në ditët e fundit të qeverisjes së tij në Greqi. Duke parë fundin e mandatit të tij, ai e nënshkroi Marrëveshjen e Prespës, e hapi procesin historik të pajtimit dhe reformave, nga i cili Greqia ka fituar shumë, ndërsa Tsipras edhe sot është kreu i partisë më të madhe opozitare në parlament”

Sipas Plevnivit, është jashtzakonisht e rëndësishme që të zhbllokohet procesi euro-integrues për Maqedoninë e Veritu dhe Shqipërinë, dhe se vizita e kancelarit gjerman Olaf Sholc, në Shkup dhe Sоfje, është përpjekja e fundit e liderëve të botës demokratike për ta zhbllokuar procesin.

Plevneliev gjithashtu vlerëson se për herë të parë dhe ndoshta për herë të fundit ekziston mundësia që të arrihet marrëveshje detyruese ndërmjet Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut që do të garantojë tre kërkesat bullgare të formuluara qartë: së pari – ndryshimi i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila do t’u japë bullgarëve të drejta të barabarta me popujt e tjerë, të përmbushet me rezultat Marrëveshja për fqinjësi të mirë dhe së treti të respektohen vlerat evropiane që bazohen në kriteret e Kopenhagës për qeverisje demokratike, të drejtat e njeriut dhe ekonomi tregu funksionalе. Linda Ebibi /SHENJA/