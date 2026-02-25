(VIDEO) Ish-kryeministri Zaev padit për shpifje Zhan Mitrevin dhe Brane Petrushevskin
Ish-kryeministri Zoran Zaev njoftoi se ka parashtruar padi për shpifje dhe shkelje të nderit dhe reputacionit, kundër deputetit të VMRO-së, Brane Petrushevskit dhe pronarit të klinikës Zhan Mitrev. Paditë janë dorëzuar në Gjykatën Themelore të Strumicës, dhe kërkohet nga Petrushevski dhe MItrevi dëmshpërblim prej një milionë eurosh ose nga 500 mije denarë nga secili I paditur.
Sipas pretendimeve në dokumentet e paraqitura, Zaev konsideron se me deklarata publike dhe paraqitje të ndryshme i janë paraqitur fakte të pavërteta që e cenojnë nderin dhe reputacionin e tij. Në një rast, padia lidhet me deklarata të dhëna në një konferencë për shtyp, ndërsa në rastin tjetër-me një paraqitje në televizion, ku sipas paditësit, pretendimet janë transmetuar gjithashtu nga media dhe portalet online.
ZORAN ZAEV, ISH KRYEMINISTËR
“Nuk ka asnjë dilemë se gënjeshtra e të dyve do të vërtetohet”.
Ish kryeministri Zaev thotë se kompensimi eventual nga paditë do të dhurohet për fëmijë pa prindër dhe për persona me nevoja të veçanta. Paditë bazohen në dispozitat e Ligjit për përgjegjësi civile për ofendim dhe shpifje, me kërkesë për vërtetimin e përgjegjësisë dhe kompensim të dëmshpërblimit jo-material për shkelje të reputacionit. Pritet që gjykata të vendosë mbi paditë e paraqitura në procedurë të rregullt. /SHENJA/