(VIDEO) Inspektorët “e Danellës” donin ta konfiskonin kamionët “E Ganiut”

…Ky kamion erdhi për t’i mbledhur mbeturinat që janë hudhur përreth kontinjerëve, por u kthye bosh. Kjo për shkak se është ndaluar nga inspektorët e Higjenës Komunale, të cilët madje me asistencë të policisë kanë tentuar të njëjtin ta konfiskojnë. Kryetari i Komunës së Çairit, Visar Ganiu, organizoi një konference të jashtëzakonshme, i mbështetur nga disa të punësuar. Ai e akuzoi drejtpërdrejt drejtorin e ndërmarrjes, kuadër i BDI-së dhe qytetin e Shkupit, se po veprojnë me inate politike, ndërsa tha se ata si komunë, kanë angazhuar kompani private për t’i pastruar mbeturinat që janë përreth kontinjerëve, gjë që sipas tij, ndërmarrja komunale nuk e bënë.

VISAR GANIU, KRYETAR I ÇAIRIT

“Ne këtu jemi grumbulluar për shkak se nuk duhet të luhet me fatin e popullit. Kjo tani më është tendencë politike, këtë e them me plot bindje, për shkak se ndërmarrjen kuadër i BDI-së, i cili njëherë prej 530 kontinjerëve , shportave, e kanë ulur numrin në 320, që të jepet pasqyrë sa më e keqe për Çairin. Edhe e dyta, edhe atë pun të cilët ata e kanë për detyrë, ne e marrim për sipër dhe qytetari jon e paguan për së dyti taksa për këtë shërbim, d.m.th edhe këtë nuk na lejojnë. Kjo është e them me plot bindje, është me direktivë që i adresohet komunës së Çairit”.

Ganiu tha se qytetarët nuk mund të jenë viktimë e pazareve politike, dhe shtoi se nuk do të lejojnë që ambicia për kontroll të ndotë hapësirat publike. Kreu i Çairit ju bëri thirrje institucioneve që të mos siç tha, detyrojnë të ndërmarrim masa të padëshiruara – përfshirë thirrjen për mosbindje qytetare ndaj një sistemi që pengon pastrimin e qytetit.

Samir Mustafa /SHENJA/

