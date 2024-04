(VIDEO) Inspektorët do të kontrollojnë nëse dikush punon ditën e zgjedhjeve

Inspektoriati Shtetëror i Tregut ka rikujtuar të gjithë punëdhënësve që sipas vendimit të marrë nga Qeveria teknike e Republikës së Maqedonisë së Veriut, se me datë 24 prill (e mërkurë) dhe me 8 maj, е cila gjithashtu është e mërkurë, janë ditë jopune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Gjatë këtyre ditëve, Inspektoriati do të kryej kontrolle se a respektohet ky vendim i Qeverisë nga punëdhënësit apo jo.

“Për ditët e përcaktuara, Inspektorati Shtetëror i Tregut do të vendosë kujdestari dhe nëpërmjet inspektorëve shtetërorë të tregut do të kontrollojë nëse vendimi i Qeverisë Teknike respektohet nga punëdhënësit”.

Ministria e Arsimit pas vendimit të Qeverisë, njoftoi se ditët e humbura në procesin arsimor do të duhet të zavendësohen gjatë fundjavës. Kjo shkaktoi reagim nga Sindikata e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, prej ku i kërkuan ministrit që ta tërheq këtë vendim. /SHENJA/

