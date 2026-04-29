(VIDEO) I mituri nga Gostivari e ka përdhunuar një vit rresht motrën e tij
Një djalë 14-vjeçar nga Gostivari dyshohet se ka përdhunuar dhe shantazhuar motrën e tij më të vogël me video-regjistrime. Prokuroria e Gostivarit njoftoi se ka paraqitur kërkesë në Gjykatë për të filluar procedurat për paraburgimin e tij pasi ekziston dyshimi se ai ka kryer vepër penale të vazhdueshme të “incestit”.
PROKURORIA E GOSTIVARIT
“Fëmija në konflikt me ligjin, në shkurt të vitit 2026, dy herë ka përfituar nga mungesa e prindërve të tij dhe ka përdhunuar motrën e tij 13-vjeçare. Vëllai i mitur i ka dërguar viktimës mesazhe me përmbajtje të pahijshme dhe eksplicite për një periudhë të gjatë kohore, dhe në dy raste e ka detyruar atë të kryejë marrëdhënie seksuale kundër vullnetit të saj”.
Policia e arrestoi të miturën të martën në mëngjes në prani të një punonjësi social, duke vepruar në bazë të një raporti të mëparshëm të rastit. Në një deklaratë të dhënë për përfaqësuesit e Qendrës për Çështje Sociale, viktima tha se ngacmimi seksual filloi rreth një vit më parë me mesazhe, dhe më vonë vazhdoi me prekje fizike. Sipas deklaratës së saj, tre muaj më parë, vëllai i saj përdori forcë fizike për të kryer një akt seksual ndaj saj. Prokurori paraqiti një kërkesë për paraburgim në Gjykatën Themelore në Gostivar, duke besuar se kjo masë është e nevojshme për të mbrojtur viktimën. Vajza tashmë është dorëzuar në kujdesin e Qendrës për Punë Sociale për mbrojtje të mëtejshme dhe ndihmë profesionale. /SHENJA/