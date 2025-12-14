(VIDEO) Hulumtimi i “Barometrit Ballkanik”, 68% e të rinjve planifikojnë të largohen nga vendi

(VIDEO) Hulumtimi i “Barometrit Ballkanik”, 68% e të rinjve planifikojnë të largohen nga vendi

Hulumtimi i fundit i “Barometri Ballkanik”, i realizuar në nivel rajonal tregon se  një e katërta e qytetarëve të  Maqedonisë së Veriut mendojnë se vendi nuk do të bëhet kurrë anëtar i Bashkimit Evropian.

Veçanërisht shqetësuese janë të dhënat për popullsinë e re. Sipas hulumtimit, rreth 68 për qind e të rinjve në rajon mendojnë se e ardhmja e tyre është jashtë vendit, më së shpeshti në shtetet e Bashkimit Evropian, ku shohin mundësi më të mira për punësim, standard më të lartë jetese dhe siguri më të madhe.

Hulumtimi zbulon se euroskepticizmi është në rritje, veçanërisht për shkak të procesit të gjatë dhe të pasigurt të integrimit evropian, bllokadave politike dhe ndjenjës së stagnimit. Edhe pse një pjesë e të anketuarve vazhdojnë ta mbështesin perspektivën evropiane, një përqindje e konsiderueshme shprehin dyshime se anëtarësimi do të realizohet.

Hulumtimi zbulon se faktorët ekonomikë, mungesa e besimit në institucionet dhe perspektivat e kufizuara për zhvillim personal dhe profesional janë ndër arsyet kryesore për këto qëndrime. Po ashtu, nënvizohet se vazhdimi i reformave dhe rikthimi i besimit në procesin evropian janë thelbësore për mbajtjen e të rinjve në vendet e rajonit.

“Barometri Ballkanik” është një hulumtim i rregullt që mat qëndrimet e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor mbi çështje kyçe politike, ekonomike dhe shoqërore, dhe rezultatet e tij përdoren shpesh si tregues i gjendjes së opinionit në rajon. /SHENJA/

