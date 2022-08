(VIDEO) Hiqen barrikadat në veri të Kosovës, nis normalizimi

Banorët serbë kanë hequr shumicën e automjeteve me të cilat bllokuan rrugën që të çon në pikën kufitare në Bërnjakë në kufi të Kosovës me Serbinë. Por, deri në orët e pasdites rruga në Bërnjakë mbeti e bllokuar për shkak se mbi urën që ndodhet aty nuk po mund të ndizeshin një kamion dhe një eskavator. Banorët serbë i bllokuan rrugët që çojnë në dy pikat kufitare në veri të Kosovës pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit për targat dhe dokumentet e qyetarëve të Serbisë që hyjnë dhe dalin nga Kosova.

Vendimi ka hyrë në fuqi që nga sot, por po zbatohet vetëm në katër pikat e tjera kufitare me Serbinë, por jo edhe në Bërnjakë dhe Jarinjë.

Qeveria vendosi mbrëmë vonë që të shtyjë për një muaj zbatimin e këtij vendimi, duke iu përgjigjur edhe ftesës së bërë nga ambasadori amerikan në Prishtinë, i cili kërkoi kohë për normalizimin e situatës, por e bëri të qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin vendimin e Kosovës për reciprocitet.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka falënderuar angazhimin e ambasadorit amerikan në Kosovë. Ka thënë se kupton shqetësimin e ngritur edhe nga BE-ja i cili sipas tij ka ardhur nga propaganda serbe për vendimet e Qeverisë. Ai ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare të dënojë veprimet e grupeve kriminale në veri.

ALBIN KURTI, KRYEMINISTËR I KOSOVËS

“Mbrëmë ka pasur të shtëna në drejtim të policisë dhe 9 barrikada me njerëz në to. Strukturat ilegale të Serbisë janë bërë agresive si rrallë më parë. Nuk është e lehtë për shtetin tonë pasi ato i mbështet i tërë aparati shtetëror i fqinjit tonë verior. Fatmirësisht nuk ka të plagosur me armë zjarri siç u lajmërua rrejshëm”

Ndërkohë, Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, njoftoi se është i përgatitur të ndërhyjë nëse rrezikohet stabiliteti në veri të Kosovës.

Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka ftuar në një takim në Bruksel kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë burimet në bllokun evropian. Gjatë ditës, kryeministri Kurti deklaroi se do ti përgjigjet pozitivisht ftesës së Borrelit në momentin kur do ta pranojë zyrtarisht atë. /SHENJA/