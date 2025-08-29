(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi
Kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se vendi po fillon aktivitetet për projektin për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës për në Bullgari nga Korridori 8. Ai tha se kjo vjen pasi u hoqën pengesat nga e kaluara dhe Qeveria vendosi të aktivizojë një grant nga Banka Evropiane e Investimeve si mbështetje teknike për revizionin e projektit bazë, pas së cilës do të shpallet një tender për punimet e ndërtimit.
HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR
“Është arritur marrëveshje me fqinjin tonë lindor. Pjesa jonë do të thoja, me vendimin e Qeverisë për aktivizimin e grantit, që nënkupton mbështetje teknike nga Banka Evropiane e Investimeve, do të thotë se edhe ne po fillojmë me këtë projekt. Mbështetja teknike nënkupton rishikimin e projektit themelor, rishikimin e të gjithë dokumentacionit dhe më pas shpalljen e thirrjes publike për ndërtimin e fazës së tretë, me çka praktikisht do ta përmbyllim të gjithë segmentin i cili është pjesë e Korridorit 8, nga Kumanova deri në kufi me Bullgarinë”.
|
Medina Ajeti Ali /SHENJA/