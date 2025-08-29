(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi

Kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se vendi po fillon aktivitetet për projektin për ndërtimin e seksionit të tretë të hekurudhës për në Bullgari nga Korridori 8. Ai tha se kjo vjen pasi u hoqën pengesat nga e kaluara dhe Qeveria vendosi të aktivizojë një grant nga Banka Evropiane e Investimeve si mbështetje teknike për revizionin e projektit bazë, pas së cilës do të shpallet një tender për punimet e ndërtimit.

HRISTIJAN MICKOSKI, KRYEMINISTËR

Është arritur marrëveshje me fqinjin tonë lindor. Pjesa jonë do të thoja, me vendimin e Qeverisë për aktivizimin e grantit, që nënkupton mbështetje teknike nga Banka Evropiane e Investimeve, do të thotë se edhe ne po fillojmë me këtë projekt. Mbështetja teknike nënkupton rishikimin e projektit themelor, rishikimin e të gjithë dokumentacionit dhe më pas shpalljen e thirrjes publike për ndërtimin e fazës së tretë, me çka praktikisht do ta përmbyllim të gjithë segmentin i cili është pjesë e Korridorit 8, nga Kumanova deri në kufi me Bullgarinë”.

Ai duke folur për projektet infrastrukturore tha se edhe korridori 10 është pjesë e projektit që e kanë me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar dhe se aty janë në fazë të avancuar. Mickoski theskoi se lajme dhe momente të mira do të ketë për Maqedoninë dhe qytetarët në periudhën që vijon.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

 

