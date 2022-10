(VIDEO) “Grupi i Zjarrit” merr pozita të larta në BDI

Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë kryesi të re. Për emrat e rinj është vendosur sot në mbledhjen e Këshillit Qendror të mbajtur në Tetovë. Kryesia e re do të ketë 37 anëtarë, ndërsa parti do të udhëhiqet nga Ali Ahmeti. Në kryesinë e re të propozuar nga Ahmeti vërehet një pozicionim i mirë i anëtarëve të të ashtuquajturit “grupi i zjarrtë”, të cilët kohëve të fundit shprehën pakënaqësi për punën e Ekzekutivit, e veçanërisht të zëvendëskryeministrit Artan Grubi.

Prej të “zjarrtëve”, Izet Mexhiti ka marrë pozitën e nënkryetarit, Blerim Bexheti do të jetë sekretar organizativ. Ndërkohë, Nevzat Bejta e Visar Ganiu do të jenë anëtarë të Kryesisë.

Ahmeti ka propozuar ka propozuar gjithashtu që Musa Xhaferi dhe Bekim Neziri, për anëtarë të Këshillit mbikëqyrës. Në anën tjetër, Grubi figuron vetëm si anëtar i thjeshtë i Kryesisë.

Gjatë fjalimit në mbledhjen e Këshillit, kryetari Ahmeti deklaroi se në ktët rat është vërejtur uniteti i partisë.

Ali Ahmeti

Ndërkohë, Talat Xhaferi, e ka lëshuar një mënyrë demonstrative mbledhjen pasi që u refuzua kërkesa e tij për rritjen e numrit të anëtarëve të Kryesisë dhe u ankuase nuk iu dha hapësira e duhur degës së Gostivarit.

ATMOSFERË

Kërkesa e Xhaferit u kundërshtua ashpër nga Musa Xhaferi…ATMOSFERË

BDI, ANËTARET E KRYESISË

Ramiz Merko

Jeton Shaqiri

Fatmir Dehari

Kreshnik Bekteshi

ARdita Dani

Talat Xhaferi

Nevzat BEjta

Saranda Imeri – Sekretare për mundësi të baarabarta

Valdet Xhaferi

Bylent Saliu

Besnik Emshiu

Faton Ahmeti – Sekretar i përgjitshëm

Teuta Arifi

Xhevat Ademi

Resi Abdurahmani

Bajram Rexhepi – Nënkryetar

Blerim Bexheti Sekretar organizativ

Izet Mexhiti Nënkryetar

Artan Grubi

Bujar Osmani

Ejup Alimi

Visar Ganiu

Arjan Daci

Nazim Bushi

Erkan Arifi

Arbër Ademi – nënkryetar

Mirsad Ibrahimi

Shaban Mehmeti

Xhemil Qamili

Emir Sulejmani

Artim Spahiu

Arbana Pasholli – nënkryetare

Samir Mustafa /SHENJA/