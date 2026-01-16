(VIDEO) Grup kriminal bënte evazion fiskal e larje parash
Njëzet persona dyshohen për krim financiar, gjegjësisht se e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit rreth 4.8 milion euro. Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit kërkon paraburgim për 10 persona dhe masa kujdesi për 10 të tjerë. Në njoftimin e Prokurorisë thuhet se në aksionin e kryer mbrëmë deri në orët e vona, janë bastisur 16 lokacione. I dyshuari i parë, shtetas serb dhe pronar dhe drejtues i dy subjekteve juridike, së bashku me dy zyrtarë të DAP-it- Qendra Rajonale Shkup, gjatë vitit 2023 kanë formuar grup me qëllim kryerjen e veprave penale evazion fiskal, mashtrim financiar, larje parash dhe keqpërdorim i detyrës zyrtare. Duke paraqitur të dhëna të pasakta, i dyshuari i parë ka shmangur pagesën e taksës në shumë prej 11.593.403 denarësh
Tabel: Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsion
“Pronarët dhe menaxherët e dyshuar të tjerë të personave juridikë me deklarata të rreme kërkuan, ndërsa punonjësit e dyshuar miratuan rimbursime të pabaza tatimore për personat juridikë jo-rezidentë, gjë që i shkaktoi buxhetit dëm në shumën prej 31.175.168 denarësh. Poashtu u fsheh origjina e parave të fituara përmes veprave penale, në një shumë totale prej 91.985.197 denarë”.
Punonjësit e dyshuar të DAP-it, disa prej të cilëve mbanin pozicione të larta drejtuese, i shkaktuan dëm buxhetit të shtetit të paktën 162,980,076 denarë.
Emine Ismaili /SHENJA/