(VIDEO) Gripi sezonal, vaksinohen mbi 20 mijë qytetarë

Gripi sezonal, vaksinohen mbi 20 mijë qytetarë

Vaksinimi kundër gripit është masa e vetme efikase për tu mbrojtur nga rreziqet që u kanosen , kategorive të rrezikuara siç janë të sëmurët kronik, gratë shtatzëna dhe të moshuarit, deklaroi sot Ministri i shëndetësisë Bekim Sali. Ai tha se vaksinimi kundër gripit po kryhet me sukses në të gjitha pikat e vaksinimit.

BEKIM SALI MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Vaksinimi kundër gripit po kryhet me sukses edhe në pjesën tjetër të pikave në Shkup, në kuadër të Shtëpisë Shëndetësore Shkup, ato janë poliklinikat : Bit Pazar, Idadija dhe Gjorçe Petrov si dhe në qendrat e shëndetit publik në të gjithë shtetin. Vaksinimi në të gjitha pikat ka fulluar në kohë, për here të parë deri më tani ka filluar në muajin tetor për dallim nga vitet e kaluara kur ndonjëherë ka filluar në muajin nëntor e ndonjëherë edhe në dhjetor”.

Sali theksoi se deri më sot janë aplikuar mbi 20 mijë vaksina, ndërsa janë caktuar 39 mijë termine të qytetarëve përmes aplikacionit “Termini im”.

“Deri më sot janë aplikuar mbi 20 mijë vaksina, ndërsa janë caktuar 39 mijë termine të cilat qytetarët përmes “ Termini im” kanë marë mesazhe për vaksinim me datë të caktuar dhe pikë të caktuar të vaksinimit. Diçka e re që dua të ju njoftoj është se nga java e ardhshme fillojmë me imunizim në shtëpi të shëndetit në terren, ajo do të thotë vaksinim i pacientëve në shtëpi të pleqve dhe pacientët në qendrat e hemodializës”.

Ministri i shëndetësisë Bekim Sali tha se nga ministria e shëndetësisë janë siguruar 40 mijë vaksina kundër gripit sezonal për grupe të ndryshme të qytetarëve ndërsa sasia tjetër e vaksinave pritet nga organizata PIVI.

