(VIDEO) Granit Xhaka telefonon Mourinhon gjatë intervistës, momenti bëhet viral
Granit Xhaka ka dhuruar një nga momentet më argëtuese gjatë një interviste të fundit për “Sky Sports”, teksa vendosi të telefonojë drejtpërdrejt Jose Mourinhon.
Mesfushori zviceran ishte pjesë e një formati të veçantë të “Sky Sports”, ku u përball me Jamie Carragher në një sfidë të quajtur “Player vs Pundit”.
Gjatë intervistës, dyshja diskutuan për figura të njohura të futbollit dhe emra me të cilët kanë pasur raporte apo përvoja të ndryshme gjatë karrierës.
Në një moment, Xhaka vendosi ta çojë sfidën një hap më tej. Ai mori telefonin dhe provoi të kontaktonte Jose Mourinhon, duke e kthyer situatën në një moment spontan dhe mjaft argëtues.
Momenti tërhoqi menjëherë vëmendjen e fansave në rrjetet sociale dhe klipi i publikuar nga “Sky Sports Football” u bë viral.
Xhaka dhe Mourinho kanë një lidhje të veçantë përmes futbollit elitar, ndërsa zvicerani ka qenë prej vitesh një nga mesfushorët më të njohur të futbollit evropian.
Në të kaluarën, emri i tij ka qenë shpesh pjesë e diskutimeve të ekspertëve dhe trajnerëve të mëdhenj, përfshirë edhe Mourinhon.
Përballja me Carragher e bëri edhe më interesante situatën, pasi ish-mbrojtësi anglez është një prej figurave më të njohura televizive të futbollit në Angli dhe shpesh shquhet për komentet e tij të drejtpërdrejta.
Në këtë rast, megjithatë, vëmendjen e mori Xhaka, i cili nuk hezitoi të përdorte një “telefonatë për ndihmë” në stilin e kuizeve televizive – me Mourinhon në anën tjetër të linjës.
Videoja ka marrë reagime të shumta nga tifozët, të cilët e kanë cilësuar momentin si një prej pjesëve më argëtuese të formatit të ri të “Sky Sports”.
Nëse Mourinho do t’i përgjigjej apo jo telefonatës së Xhakës, ishte pikërisht ajo që e bëri situatën edhe më interesante.