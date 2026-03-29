(VIDEO) Gjysmë milioni vezë nga Serbia përfunduan në deponinë “Drisla”

(VIDEO) Gjysmë milioni vezë nga Serbia përfunduan në deponinë “Drisla”

Mbi gjysmë milioni vezë të pa evidentuara nga Serbia janë shkatërruar në deponinë e Drisllës. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot kanë njoftuar se bëhet fjalë për dy dërgesa me mbi 572.000 vezë të freskëta të pashënuara nga Republika e Serbisë të cilat u sekuestruan në pikën kufitare Tabanovc.

Shërbimet e inspektimit dhe Departamenti i Monitorimit të Mashtrimeve Ushqimore të AUV-së, në koordinim me Doganën, parandaluan këtë përpjekje për të importuar ilegalisht dy dërgesa vezësh të pashënuara, të fshehura pas paletave të para me mallra të deklaruara siç duhet.

 AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË

“Në pikën kufitare Tabanovce u zbuluan mbi 572,000 vezë të freskëta të pashënuara, të fshehura pas paletave të para me mallra të deklaruara siç duhet. Në njërën dërgesë u gjetën 270 mijë vezë dhe në tjetrën 302.400 vezë të pashënuara”.

Sipas gjetjeve të AUV-së, falë reagimit të shpejtë u parandaluan mashtrime serioze dhe rrezik potencial për konsumatorët. Ata thonë se sasia totale prej 40 tonësh dhe 410 kilogramësh vezë u shpall e pasigurt dhe u shkatërrua pa rrezik në deponinë e Drislës. AUV-ja informoi se do të vendosen masa ndaj subjekteve të përfshira në këtë rast, dhe do të pasojnë kontrolle shtesë të punës së tyre të mëparshme.

Anida Murati /SHENJA/

Të ngjajshme

Iran, 281 nxënës dhe mësues janë vrarë në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Iran, 281 nxënës dhe mësues janë vrarë në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit

Video teksa shembet një pjesë e rrugës në Prishtinë – ndërpritet furnizimi me ujë në disa lagje

Video teksa shembet një pjesë e rrugës në Prishtinë – ndërpritet furnizimi me ujë në disa lagje

“Hristijansko Brastvo” i del në mbrojtje vrasësit në Ohër: Qëndrojmë fuqishëm pas vëllaut tonë Zharko Grozdanovski!

“Hristijansko Brastvo” i del në mbrojtje vrasësit në Ohër: Qëndrojmë fuqishëm pas vëllaut tonë Zharko Grozdanovski!

Kurtullmush: Pakica myslimane ka luajtur rol të rëndësishëm në pavarësinë e Kroacisë

Kurtullmush: Pakica myslimane ka luajtur rol të rëndësishëm në pavarësinë e Kroacisë

(VIDEO) Bllokohet autostrada Trebenishtë-Strugë-Qafë Thanë! Zona mbrohet nga UNESKO

(VIDEO) Bllokohet autostrada Trebenishtë-Strugë-Qafë Thanë! Zona mbrohet nga UNESKO

(VIDEO) Ambasadori francez: Rruga për në BE kalon përmes ndryshimeve kushtetuese

(VIDEO) Ambasadori francez: Rruga për në BE kalon përmes ndryshimeve kushtetuese