(VIDEO) Gjykata miratoi aktakuzën ndaj Muhamet Zekirit

Gjykata e Shkupit e ka miratuar aktakuzën ndaj ish sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë, Muhamed Zeqirit. Këshilli për vlerësimin e aktakuzës, e pranoi akuzën e Prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit kundër Zeqirit, i cili akuzohet për veprën penale keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar. Sipas përshkrimit në aktakuzë, ai ngarkohet se ka kryer vepër penale të vazhdueshme – Keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar.

PROKURORIA

“ I akuzuari, si zyrtar – Sekretar i përgjithshëm i Qeverisë së RMV-së, me qëllim ka kryer dy veprime të lidhura me kohën që paraqesin realizim të shumëfishtë të të njëjtës vepër. Në periudhën nga prilli 2021 deri në mars 2022, ai, duke shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar, ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e Ligjit për Prokurim Publik dhe në dy raste, pa kryer procedurë përkatëse për prokurim publik, ka lidhur dy kontrata me dy persona juridikë”.

Nga Prokuroria sqarojnë se më datë 04.05.2021, i pandehuri, pa kryer procedurë të prokurimit publik, me ndihmën e shtetasve të dyshuar kroatë, të paarritshëm për organet e rendit, ka lidhur kontratë për shërbime konsulence me një person juridik në vlerë prej 795.000 euro pa TVSH në kundërvlerë të denarit. Pas lidhjes së marrëveshjes, personi juridik ka lidhur Marrëveshje për shërbime konsulente për procedurën e vlerësimit të vlerës, me shtetasin e dytë të dyshuar kroat, në shumë prej 130.000 euro në denarë. Gjatë periudhës kritike, në disa raste janë paguar mjete nga llogaria e Qeverisë së RMV-së në llogarinë e personit juridik, me çka për personin juridik është arritur përfitim i konsiderueshëm pasuror kundërligjor në vlerë rreth 58 milionë denarë. Marrëveshja e dytë, sipas akuzës, ka të bëjë me shërbimet konsulente për mbështetje në procesin e privatizimit potencial të Hekurudhave të RMV-së Transport Sh.A. Shkup dhe është nënshkruar në muajin e ardhshëm, gjegjësisht më 23.06.2021, me person tjetër juridik si ofrues i shërbimeve (konsulent).

PROKURORIA

“Marrëveshja është nënshkruar me vlerë të përgjithshme prej 772.400 euro në kundërvlerë të denarit pa TVSH. Në llogarinë e këtij personi juridik, Qeveria e RMV-së në bazë të faturës së dhënë fillimisht ka paguar avans me vlerë prej rreth 11,3 milionë denarëve për mbajtjen e mbledhjes fillestare me personin juridik, gjegjësisht për fillimin zyrtar të projekti. Në bazë të edhe katër faturave tjera janë paguar mjete buxhetore me vlerë prej 26.2 milionë denarë, vlerë për të cilën është dëmtuar buxheti i RMV-së”.

Me veprimet e përshkruara, sipas akuzës, Zeqiri ka përfituar në mënyrë të paligjshme mjete në vlerë të përgjithshme prej 89.4 milionë denarë ose mbi 1.4 milion euro. Nga Proruroria sqarojnë se ndaj të akuzuarit është caktuar masa e arrestit shtëpiak. /SHENJA/