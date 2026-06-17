(VIDEO) Gjykata Kushtetuese rrëzoi vendimin për emrat shqip në Tetovë, BDI: Po luftohet çdo vlerë shqiptare, Qamili: BDI e ka lënë këtë punë përgjysmë

(VIDEO) Gjykata Kushtetuese rrëzoi vendimin për emrat shqip në Tetovë, BDI: Po luftohet çdo vlerë shqiptare, Qamili: BDI e ka lënë këtë punë përgjysmë

Gjykata Kushtetuese ka anuluar vendimine Këshillit Komunal të Tetovës të vitit 2007, me të cilin u ndërruan rrugët e qytetit. Pas këtij vendimi ka reaguar BDI-ja, e cila vlerëson se po vazhdon sulmi ndaj çdo vlere shqiptare dhe ndaj realitetit të ndërtuar pas Marrëveshjes së Ohrit. Ish-partia në pushtet vlerëson se ky është skandal dhe provokim i drejtpërdrejtë ndaj bashkëjetesës, barazisë dhe themeleve të shtetit të ndërtuar pas vitit 2001.

 BASHKIMI DEMOKRATIK PËR INTEGRIM

“Udhëheqësia aktuale e Komunës së Tetovës, e cila dikur premtonte se do t’i ndryshonte edhe emrat e tjerë të rrugëve, u tregua e paaftë edhe për ta mbrojtur atë që e kishte trashëguar si vendim institucional nga koha kur BDI udhëhiqte komunën.Këtu nuk bëhet fjalë për vendim juridik. Ky është mesazh politik dhe sulm i drejtpërdrejtë ndaj çdo gjëje që nderon historinë tonë, sakrificën tonë dhe pozitën tonë si komb shtetformues”

BDI vlerëson se autorët dhe porositësit e kësaj fryme janë të njëjtët që publikisht proklamonin se “Maqedoninë do t’ua kthejnë maqedonasve”.

Ka reaguar edhe nënkryetari i komunës së Tetovës, Albi Qamili kjo është edhe një punë gjysmake e BDI-së, pjesë e, sipas tij “tangos BDI-Gjykata Kushtetuese!”.

ALBI QAMILI, NËNKRYETAR I KOMUNËS SË TETOVËS

“Tandemi BDI – Gjykata Kushtetuese vazhdojnë tentativat për ta goditur VLEN-in duke i goditur shqiptarët. Po shfuqizojnë një vendim që nuk është implementuar asnjëherë.

Nuk ka dyshim se kjo përbërje e Gjykatës Kushtetuese ndien një detyrim ndaj shumicës së mëparshme qeverisëse që i zgjodhi ata dhe sjell vendime për të ndihmuar politikisht BDI-në.  Mjafton të shohim se kush i gëzohet vendimit skandaloz të kësaj përbërjeje të Gjykatës Kushtetuese”

Qamili deklaroi se këtë vendim skandaloz e bazojnë te procedura që BDI-ja nuk e respektoi dhe si rrjedhojë ato emra asnjëherë nuk u bënë të plotfuqishme. “Ne i kemi parapri kësaj, prandaj ka një Komision për Riemërtimin e Rrugëve në Tetovë i cili po punon intensivisht dhe së shpejti do të miratojë zgjidhje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme e cila reflekton realitetin shoqëror të Tetovës”, ka shkruar Qamili.

Enis Murtezi /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA-ja publikon draftin e marrëveshjes me 14 pika me Iranin

SHBA-ja publikon draftin e marrëveshjes me 14 pika me Iranin

Trump: Do të duhet t’ia kthejmë paratë Iranit

Trump: Do të duhet t’ia kthejmë paratë Iranit

ASH: VLEN në opozitë emërtimin e rrugëve e kishin kauzë, por sot në pushtet nuk reagojnë

ASH: VLEN në opozitë emërtimin e rrugëve e kishin kauzë, por sot në pushtet nuk reagojnë

Gjykata Kushtetutese anulon vendimin për emërtimet e rrugëve në Tetovë, Arbër Ademi: Partia НИШТО po na kthen çdo ditë mbrapa!

Gjykata Kushtetutese anulon vendimin për emërtimet e rrugëve në Tetovë, Arbër Ademi: Partia НИШТО po na kthen çdo ditë mbrapa!

Latifi-Azizi: Fëmijët nuk do të kalojnë më pranë kazinove për të shkuar në shkollë

Latifi-Azizi: Fëmijët nuk do të kalojnë më pranë kazinove për të shkuar në shkollë

Azizi: Studentët do të flasin shqip në provimin e jurisprudencës

Azizi: Studentët do të flasin shqip në provimin e jurisprudencës