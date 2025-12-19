(VIDEO) Gjorgjievski: Filloi aksioni për pastrimin e objekteve të ndërtuara dhe uzurpuara jashtëligjshëm
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski informon se ka filluar aksioni gjithëpërfshirës dhe vendimtar për pastrimin e objekteve të ndërtuara dhe uzurpuara jashtëligjshëm me qëllim të mbrojtjes së interesit publik dhe sigurimin e shfrytëzimit të lirë, të sigurt dhe dinjitoz të hapësirave publike.
“Nuk ka tolerancë kur ka të drejtë për uzurpimin e hapësirave publike! Ne nuk kemi filluar një aksion të madh për pastrimin e ndërtesave të ndërtuara në tokë dhe nuk do të ketë lirime. Hapësirat publike u përkasin qytetarëve. Trotuaret, shtigjet për ingësorë dhe shtypjet publike nuk duhet të prekin interesat personale të askujt. Nuk ka më kompromis kur pëson për uzurpime të jetës, lëvizjes dhe sigurisë”, theksoi ai.
Ai njoftoi se aksioni vazhdon me një ritëm të fortë dhe do të përfshijë të gjithë territorin dhe do ta blejë atë.
“Ky është një proces në të cilin të gjithë ne jemi partnerë. U bëj thirrje qytetarëve të Shkupit të përfshihen aktivisht, të raportojnë objektin që zë një hapësirë të përbashkët dhe të ndihmojnë në ndërtimin e një qyteti në të cilin mbreti jep me qira, dinjitet dhe akses dhe është i barabartë me të gjithë. Le të ndërtojmë qytetin që meritojmë”, tha Gjorgjievski.