(VIDEO) Gjermania dhe Franca duan ta afrojnë Ballkanin me BE-në

Gjermania dhe Franca duan të forcojnë më tej aftësinë e Evropës për të vepruar, sidomos në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Këtë e theksuan kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti i rizgjedhur francez Emmanuel Macron, i cili bëri të hënën në Berlin vizitën e tij të parë jashtë vendit në mandatin e dytë. Të dy politikanët siguruan se i duhet dërguar një sinjal vendeve të Ballkanit Perëndimor për t’i lidhur ato më ngushtë me Bashkimin Evropian. “Ne u qëndrojmë premtimeve tona për anëtarësim,” theksoi Scholz. Macron doli me një propozim të ri, të cilin e prezantoi edhe gjatë një fjalimi në Strasburg, disa orë para takimit të tij me kancelarin gjerman Scholz: Krijimin e një organizmi evropian, anëtarë të së cilës mund të jenë edhe vende jo anëtare të BE-së, si vende të Ballkanit Perëndimor, Ukraina ose Britania e Madhe.

Makron

“Bashkimit Evropian i duheshin procedura të përshpejtuara për t’u dhënë këtyre vendeve statusin kandidat, duke përmendur Ukrainën si shembull, por edhe vende në Ballkanin Perëndimor që nuk i përmbushin ende standardet ekonomike apo kushtetuese të BE-së, por janë gati të bashkohen me ne. Për këtë do të duheshin formate politike”.

Kancelari gjerman Olaf Scholz e quajti propozimin interesant. Por theksoi se nuk duhet hequr dorë nga procesi i zgjerimit. Qysh në fjalën e tij hyrëse ai përsëriti sërish kërkesën e tij për heqjen e bllokadave, qartazi në adresë të Bullgarisë, por pa e përmendur këtë të fundit.

Olaf Scholz

“ Ne i qëndrojmë premtimit tonë për anëtarësim. Bllokadat ekzistuese duhet të kapërcehen në interes të përgjegjësisë evropiane dhe arsyes gjeostrategjike,”

Duke pasur parasysh bllokadën aktuale që po i bën Bullgaria Maqedonisë së Veriut në procesin e çeljes së negociatave, Scholz gjithashtu nënvizoi edhe perspektivën evropiane të Ukrainës.

Duke dhënë si shembull Maqedoninë e Veriut, Scholz argumentoi se ka vende që kanë marrë vendime shumë kurajoze, dhe që duhen shpërblyer. Kjo kurajë nuk duhet të zhgënjehet, tha ai. Scholz dhe Macron paralajmëruan se do të bëjnë një samit të përbashkët franko-gjerman me vendet e Ballkanit Perëndimor në qershor. /SHENJA/