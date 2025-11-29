(VIDEO) Gjeorgjievski ndezi ekskavatorët, nisi rrënimi i objekteve pa leje
Ende pa i mbushur 1 muaj nga marrja e mandatit për të udhëhequr me qytetin e Shkupit, kryetari Orce Gjeorgjievski ka ndezur ekskavatorët, ndërsa kësaj here për ti rrënuar ndërtimet pa leje.
I pari i Shkupit me anë të një video të shpërndarë në rrjetet sociale, zotohet se nuk do të ketë më uzurpime.
ORCE GJEORGJIEVSKI, KRYETAR I QYTETIT TË SHKUPIT
“Kemi filluar një aksion të madh për pastrimin e objekteve të ndërtuara pa leje, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha komunat e Shkupit. Hapësirat publike u takojnë qytetarëve.Trotuaret, shtegjet për këmbësorë dhe hapësirat publike nuk duhet të jenë peng i interesave personale të askujt”.
Gjerorgjievski thekson se nuk do të ketë më kompromis kur bëhet fjalë për uzurpimet që e pengojnë jetën, lëvizjen dhe sigurinë e bashkëqytetarëve, madje ai thotë se aksioni vazhdon me ritëm të fuqishëm.
Kreu i Shkupit i fton të gjithë qytetarët që të përfshihen aktivisht, të raportojnë objektet që e uzurpojnë hapësirën e përbashkët dhe të ndihmojnë të ndërtojnë një qytet ku siç thotë, do të mbizotërojë rendi, dinjiteti dhe qasja e barabartë për të gjithë.
Samir Mustafa /SHENJA/