(VIDEO) Gjendet edhe trupi i 45 -të i pa jetë nga autobusi i shkrumbuar

Gjendet edhe trupi i 45 i pa jetë nga autobusi i shkrumbuar në Sofje. Informacionin e ka konfirmuar zëvendësi i kryeprokurorit dhe shefi i Shërbimit hetues kombëtar të Bullgarisë, Borisllav Sarafov, për Rdion Nacionale Bullgare, i cili ka thënë se gjatë kontrollit shtesë në autobusin me shtetas të Maqedonisë së Veriut, është gjetur edhe një trup i pajetë. Bëhet fjalë për trupin e një fëmije.

Borisllav Sarafov, zëvendës prokuror

“Në ora 21:15 në mbrëmjen tragjike nëpërmjet ‘Kapitan Andrevo’ kanë hyrë 52 udhëtarë, prej të cilëve 45 i kemi gjetur në autobus, kurse 7 janë në spitalin ‘Pirogov’. Fatkeqësisht nuk ka edhe një të shpëtuar”.

Sarafov tha se edhe hetuesi edhe prokurori të dërguar në Shkup do të qëndrojnë atje më së voni deri të dielën. Ata duhet të sjellin dokumentacionin që lidhet me autobusin e djegur dhe profilet e ADN-së së familjarëve të viktimave dhe menjëherë pas saj, do të fillojë identifikimi i viktimave të aksidentit.

Nga Prokuroria Publike Themelore e Maqedonisë së Veriut kanë njoftuar se analizat e ADN-së nga mostrat e marra nga familjarët e viktimave në aksidentin tragjik, janë thuajse gati.

Mostrat e ADN-së do të përdoren për tu krahasuar me mostrat e AND-së së viktimave, që do të ndihmojë në përshpejtimin e procesurës për identifikim.

Përndryshe, Qeveria e ka obliguar Ministrinë e Shëndetësisë që të siguroj auto ambulanta të përshtatshme me të cilat të mbijetuarit nga aksidenti tragjike, do të sillen në vendin tonë. Ministria duhet të mbuloj harxhimet për transport nga spitali në Sofje, si dhe kujdes shëndetësorë të duhur, pa dallim, nëse personat e lënduar janë të siguruar në Fondin Shëndetësorë ose jo.

Ministria e Punëve të Jashtme është obliguar për të zgjedh ndërmarrje transportuese të duhur dhe plotësisht të realizoj transport të denjtë të kufomave dhe mjetet për transportin dhe varrimin plotësisht ta mbuloj Sekretariati Gjeneral i Qeverisë.

Ministria e Punëve të Brendshme duhet të siguroj kalim pa pangesë me shoqërim të policisë nga kufiri me Bullgarinë deri në destinacionet përfundimtare.

Për transportin e të lënduarëve dhe trupat e viktimave, është formuar një grup punues i udhëhequr nga ministri i Jashtëm Bujar Osmani. Në grupin punues bën pjesë edhe ministri i Transportit dhe Lidhjeve Bllagoja Boçvarski, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpaska dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe.

Emine Ismaili /SHENJA/