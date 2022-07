(VIDEO) “Gjaku i Pistë”, vazhdojnë hetimet në Klinikën “Zhan Mitrev”

Prokuroria, inspektorët shëndetësorë dhe përfaqësues të Agjencisë së Barnave filluan të hetojnë punën e klinikës private “Zhan Mitrev”, pas stories “Gjaku i pistë” i Laboratorit të Gazetarëve Hulumtues (IRL), në të cilin zbuluan se Klinika “Zhan Mitrev” ka kryer studime klinike te pacientët me metodën e hemofiltrimit pa i raportuar, si dhe janë duke u hetuar edhe vdekjet që lidhen me infeksionet bakteriale te pacientët.

Në ndërkohë, në publik doli avokati Asmir Alispahiq, i cili përfaqëson familjen e një pacienti të vdekur në klinikën “Zhan Mitrev” nën dyshimin se ai ka vdekur nga “sepsa”.

Pas publikimit të filmit dokumentar që ka në fokus rastin e një familjeje nga Velesi që humbi një anëtar të afërt në klinikë, redaksia e IRL ka marrë qindra raportime nga qytetarë të tjerë për raste të ngjashme.

Nga ana tjetër, të pyetur nga Radio Evropa e lirë Prokuroria nuk zbulon më shumë detaje për procedurën e hapur para hetimore pas dokumentarit të IRL-së dhe as sa kallëzime penale iu kanë mbi këtë bazë gjatë pandemisë.

PROKURORIA

“Rasti është në fazën e procedurës parahetuese. Sipas Ligjit për procedurë penale, veprimet e prokurorisë publike në kuadër të hetimeve paraprake janë sekrete dhe për ato arsye në këtë fazë të procedurës nuk mund të ndahen më shumë detaje me publikun, thanë nga prokuroria”.

Kontrolle të jashtëzakonshme në klinikë kryejnë edhe inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar.

Drejtoresha ISHSHS, Irina Buhova thotë se kanë marrë urdhër nga ministria e Shëndetësisë për të hyrë në spitalin privat, por nuk bëjnë me dije se cili do të jetë objekti i vëzhgimit.

IRINA BUHOVA, DREJTORESHË E ISHSHS

“Do ta pyesni ministrin se çfarë ka kërkuar nga ne, sepse mbikëqyrja nuk është iniciativë e jona. Kur është e jona mund të tregojmë, por ky është një inspektim i jashtëzakonshëm me kërkesë të një ministri dhe për çdo informacion më të detajuar kontaktoni ministrin”

Dokumentacioni i klinikës vëzhgohet edhe nga Agjencia e Barnave Malmed, e cila do të duhet të vërtetojë nëse është ndjekur procedura për provat klinike për hemofiltrimin.

Drejtori Lirim Shabani thotë se janë ende në pritje të dokumentacionit të plotë nga klinika.

DREJTORI I AGJENCISË SË BARNAVE MALMED

Nga klinika kërkuan pak kohë për të mbledhur dokumentacionin, sot apo nesër është afati deri në të cilin duhet të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në bazë të të cilit do të bëhet vlerësimi, do të bëhet procesverbal dhe do të mund të ndajmë me publikun nëse çdo gjë është respektuar apo jo. Ende nuk kemi dokumentacion të plotë prej tyre, jemi në pritje”.

Ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, ka njoftuar se më shumë detaje nga rezultatet preliminare të inspektimeve do të publikohen gjatë ditës së nesërme. Ndërsa nga Klinika “Zhan Mitrev” thanë se janë duke bashkëpunuar me institucionet dhe gjithqka që do të kërkohet prej tyre do ua orfojnë në shërbim.

Medina Ajeti /SHENJA/