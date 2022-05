(VIDEO) Gir: Negociatat me Shkupin dhe Tiranën të nisin sa më shpejt

Dëshirojmë që sa më parë të fillojnë negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, dhe inkurajojmë të gjitha përpjekjet për arritjen e këtij qëllimi. Kështu deklaroi sot euroambasadori David Geer. Ambasadori i BE-së, nuk dëshiroi që të flas për data ose afate kohore, se kur do të ndodhë kjo, por tha se duhet bërë përpjekej maksimale që të dyja vendet të nisin bisedimet me BE-në.

David Geer, amabsador i BE-së

“Ne jemi absolutisht të vendosur për të ecur përpara, e dimë se është në interesin strategjik të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor që këto vende të anëtarësohen në Union dhe presim që procesi të vazhdojë dhe ta shohim Maqedoninë e Veriut në BE sa më shpejt të jetë e mundur”.

Ambsadroja gjermane në vend, Anke Holstein gjithashtu deklaroi se vendet e rajonit duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian.

Anke Holstein, amabasadore gjermane

“Kancelari gjerman në një deklaratë qeveritare mëngjesin e sotëm tha se vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor i përkasin BE-së. Ky është mesazhi që i duhet rajonit. Ai shtoi gjithashtu se situata gjeopolitike është më urgjente se kurrë dhe ky është një synim strategjik edhe për Gjermaninë. Qeveria gjermane mbetet e përkushtuar”.

Deklaratat e ambasadorit të BE-së dhe asmabasodres gjermane u bënë pas panel diksutimit, i cili u organizua nga Fondacioni Konrad Adenauer, Lëvizja Evropian në Republikën e Maqeodnisë së Veriut dhe Qendra për Studime Evropine në Bruksel.

Linda Ebibi /SHENJA/