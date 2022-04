(VIDEO) Fury mbetet i pamposhtur, fiton me nokaut ndaj Whyte

Boksieri anglez Tyson Fury e ka mbrojtur me sukses titullin e kampionit në peshat e rënda.

Fury e mposhti Dilian White, me nokaut në raundin e gjashtë, njofton Klankosova.tv.

Tri raundet e para ishin të barabartë, teksa në tri raundet e fundit kishte më shumë lëvizje dhe grushte nga të dy boksierët.

Në raundin e gjashtë, Fury me një goditje të fortë arriti ta nokautonte Whyten, i cili pavarësisht që u mundu të ngrihej në këmbë, e kishte të pamundur të vazhdonte më tutje.

TYSON FURY Knocks Out Dillian Whyte in the 6th round 🔥🔥🔥 #FuryWhyte pic.twitter.com/2gz8u8mwsp

— itsyourboi (@itsz4yn__) April 23, 2022