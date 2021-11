(VIDEO) Fundi i një epoke: Në Valencia fiton Bagnaia, por festa është për Rossin

Francesco Bagnaia fiton Çmimin e Madh të Valencias, etapën e fundit të kampionatit botëror të MotoGP. Piloti italian, triumfoi në suksesin e trefishtë të Ducatit, pasi pas tij renditen Jorge Martìn dhe Jack Miller, që kompletojnë podiumin në tokën spanjolle.

Një fitore më tepër për statistikë, pasi titulli është fituar nga francezi i Yamaha, Fabio Quartararo, që në pistën e Valencias e mbylli në vendin e 5-të.

Vëmendjen më të madhe e mori lamtumira e Rossit, i cili e mbylli në vendin e 10-të.Në ditën e Valentino Rossit mund të ndodhte vetëm kjo, me nxënësin e “doktorit” Francesco Bagnaia që fiton dhe çon në delir Ducatin, që fiton titullin për konstruktorë. Emocionet ishin të mëdha për Rossin, që u përshëndet nga fansat e shumtë e kolegët e tij pas garës. Mbyllet kështu karriera 26-vjeçare e Rossit, mbushur me suksese, rekorde dhe tituj.

For the victories, for the rivalries, for the inspiration, for the laughs, for the celebrations, for the showbiz…

