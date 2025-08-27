(VIDEO) Fillon ndryshimi i ligjeve për “Safe City”, Toshkovski: Telefoni ndalohet për këmbësorët dhe shoferët
Në Kuvend ka filluar përshtatja dhe ndryshimi i ligjeve të nevojshme për të vënë në funskion kamerat që do të shërbejnë për siç pretendojnë nga Qeveria, qytet të sigurtë ose siç njihet në opinion “Safe City”. Një nga ligjet për të cilët sot u diskutua në komisionet parlamentare është edhe ligji për siguri në rrugë dhe komunikacion i cili do të pësojë ndryshime.
Ministri Toshkovski njoftoi se me ndryshimet e këtij ligji hyn në fuqi ndalesa e përdorimit të telefonëve për këmbësorët dhe për të gjithë ata që drejtojnë mjete motorike gjatë lëvizjes.
Toshkovski siguroi se ligji është përgatitur në mënyrë profesionale dhe nuk bëhet fjalë për një ligj dosido.
Pançe Toshkovski, minsitër i punëve të brendshme (3.30)
“Hyn në fuqi ndalesa e përdorimit të mjeteve elektronike gjatë kohës kur drejtoni, biçikletë, moped, motor, trotinet, traktor dhe lloje të tjera të mjeteve motorike me përcaktim të gjobave adekuate. Ndalesë është paraparë edhe për këmbësorët gjatë ecjes, kalimit të rrugës po edhe gjatë lëvizjes në shteg të biçikletave në rast se përdorin pajisje telefonike, elektronike”.
Toshkovski tha se pas ndryshimit të ligjeve dhe vënjes në funksion të “Safe City”, rrugët në vend do të jenë më të sigurta dhe vet qytetarët në këtë rast do të jenë më të sigurtë.
“Është një numër i madhë i ligjeve që duhet të ndryshohen dhe përshtaten për të vënë në funskion këtë projekt. Me këto ndryshime parashihet dokument të besueshëm për shkeljet e kryera në trafik. Përcaktimi i procesverbalit me urdhër-pagesë për kundërvajtje si dokument i vetëm, rregullimin e procesit për konstatim dhe dokumentim të shkeljeve në trafik me pajisje tenike dhe shumë të tjera”.
Sipas paralajmërimeve, projekti “Safe City” do të aplikohet nga janari i vitit 2026, deri atëherë pritet të miratohen dhe ndryshohen të gjitha ligjet e nevojshme.
Mevludin Imeri /SHENJA/