(VIDEO) Filipçe: “Reformistët” janë puçistë të VMRO-së
Plani për reforma në LSDM të cilin pritet ta dorëzojnë përfaqësuesit e platformës “Bisedime për Maqedoninë 12:05”, është shkruar në Pallatin e Bardhë të Hristijan Mickoskit, e dijmë çfarë është shkruar në të. Kështu akuzoi sot kryetari i LSDM-së Venko Filipçe duke i quajtur mbështetësit e iniciativës “puçistë” dhe “intrigantë”. Në konferencën e sotme për shtyp, ai i akuzoi ata se janë njerëz që luftojnë vetëm për interesa personale, në vend që të luftojnë për qytetarët dhe shtetin. Ndërsa komentoi edhe takimin e djeshëm të përfaqësuesëve të platformës.
Venko Filipçe, kryetar i LSDM-së
“Në një vend pamë një grup të vogël komplotistësh grusht shteti të ish-zyrtarëve të LSDM-së, por edhe anëtarëve të partive të tjera. Të PLD-së, të njerëzve të punësuar në ZNAM, por edhe të Levicës – një parti me vlera krejtësisht të kundërta me tonat. Partia që hesht hapur interesat ruse dhe kineze në vendin tonë dhe financohet nga Rusia dhe Kina, këtu, në një vend të NATO-s, të gjithë të ulur në një vend, të gjithë satelitët e Hristijan Mickoskit të ulur në një vend, skizofreni totale”.
Ndërkohë, nga VMRO porositën që Filipçe dhe siç i quajtën ata “Mbetje e LSD-së”, të mos kërkojnë fajtorë për cirkun e tyre, sepse VMRO nuk punon për ta.
Brane Petrushevski, VMRO-DPMNE
“Për sa kohë që vetëm të tjerët janë fajtorë për Filipçen, LSD-ja vështirë se mund të dalë nga errësira. Do t’i themi përsëri Filipçes dhe mbetjeve të LSD-së, para së gjithash, VMRO-DPMNE-ja është dakord me një LSD të tillë, dhe VMRO-DPMNE-ja as nuk dëshiron dhe as nuk ka ndërmend të ndërhyjë në punët e tyre të brendshme”.
Dje, ish-nënkryetari i LSDM-së dhe një nga organizatorët e platformës “Biseda për të ardhmen në 12:05”, Igor Ivanovski tha se lideri i LSDM-së dhe grupi përreth tij janë bërë fraksion në parti. Në një deklaratë për mediat, ai tregoi se Filipçes do t’i dorëzohet një Plan për Konsolidim dhe Ndryshime Strukturore, të cilat ai pretendon se janë diskutuar shumë herë në parti, dhe i bëri thirrje liderit të partisë t’i pranojë ato për, siç tha ai, të mirën e partisë.
Emine Ismaili /SHENJA/