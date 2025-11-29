(VIDEO) Filipçe: Pensionistët janë në rrezik, fondi është bosh
Kryetari I LSDM-së, Venko FIlipçe, ngre alarmin. Ai thotë se pensionistët janë në rrezik, ndërsa Fondi është bosh. Sipas tij, borxhet e fondit sot arrijnë një miliard euro. Për vitin 2026 do të nevojiten 62 miliardë denarë për pagesën e pensioneve – dyfish më shumë se mjetet e nevojshme në vitin 2023, tha Filipçe. Ai akuzoi se më shumë se gjysma e mjeteve për pensione nuk vijnë nga vetë fondi, por subvencionohen nga buxheti. Sipas tij, fondi nuk i ka paratë dhe ngrihet pyetja se ku janë kontributet e punëtorëve dhe çfarë sigurie kanë pensionistët e ardhshëm.
VENKO FILIPÇE, KRYETAR I LSDM-SË
“Dua t’u them qartë pensionistëve se paqëndrueshmëria e fondit pensional, e krijuar vetëm për një vit e gjysmë qeverisje, pasiguria nëse do të ketë rritje të pensioneve në periudhën e ardhshme, si dhe dyshimet nëse do të ketë fare pagesë të rregullt të pensioneve në muajt e ardhshëm, janë rezultat i politikave të këqija, gënjeshtrave dhe manipulimeve të kryeministrit dhe qeverisë aktuale. Ai paralajmëroi se sistemi pensional është sjellë në prag të kolapsit”.
Kritikat e e Filipçes për qeverinë nuk mbaruan me kaq. Ai shprehi shqetsim edhe për kaosin në sektorin energjetik dhe rënien drastike të investimeve të huaja. Sipas tij, prodhimi i energjisë elektrike është në nivelin më të ulët historik.
VENKO FILIPÇE, KRYETAR I LSDM-SË
“Në tenderin e ri për vitin e ardhshëm, çmimi i energjisë që EMV i ofroi EVN-së për amvisëritë rritet nga 62 në 65 euro. Rritja e çmimit të energjisë sjell rritje të të gjitha çmimeve të tjera në vend”.
Ai tha se bilanci energjetik për vitin 2025 parashikonte 5.100 gigavat-orë, ndërsa sipas raporteve të MEPSO-s dhe MEMO-s deri në tetor janë prodhuar vetëm 2.450 , pra siç thotë ai, më pak se 50% e planifikuar me vetëm dy muaj deri në fund të viti, duke shtuar se EMV po punon me vetëm gjysmën e kapacitetit hidroenergjetik të vendit.
Samir Mustafa /SHENJA/