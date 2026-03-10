(VIDEO) Fidan: Shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë është e papranueshme
Të paktën 460 persona u vranë dhe 4.309 të tjerë u plagosën në kryeqytetin iranian, Teheran, që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit. Gjithashtu, 18 ambulanca dhe 18 baza emergjence u dëmtuan në kryeqytet në sulme që nga 28 shkurti, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulmet e përbashkëta ndaj Iranit.
Të dhëna ka publikuar edhe pala izraelite. Llogaritet se një total prej 2.339 personash janë plagosur, përfshirë civilë dhe ushtarë, që nga fillimi i luftës.
Ndërkohë, Turqia njoftoi sot se një sistem mbrojtës ajror “Patriot” po përgatitet për gatishmëri operacionale në Turqinë lindore si pjesë e përpjekjeve të koordinuara me NATO-n për të ndihmuar në mbrojtjen e hapësirës ajrore të vendit mes tensioneve të vazhdueshme rajonale.
Në anën tjetër, Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan gjatë një bisede telefonike me homologun e tij iranian të martën tha se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë është “e papranueshme”. Fidan theksoi se Turqia “do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme kundër kësaj”.
Ai gjithashtu theksoi se të gjitha palët duhet të përmbahen nga veprimet që mund të dëmtojnë sigurinë rajonale ose të paraqesin rreziqe për civilët.
Ndërkohë, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa tha sot se liria dhe të drejtat e njeriut për popullin iranian nuk mund të arrihen nëpërmjet bombave dhe theksoi se e drejta ndërkombëtare duhet të mbetet themeli për mbrojtjen e të drejtave themelore.
Një sondazh i ri kombëtar në SHBA zbulon se më shumë se gjysma e amerikanëve kundërshtojnë veprimin aktual ushtarak kundër Iranit, me 62 për qind që besojnë se administrata e presidentit Donald Trump nuk ka dhënë një shpjegim të qartë për sulmin. /SHENJA/