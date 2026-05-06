(VIDEO) Fatmir Limani: Zgjedhjet parlamentare, sa më shpejt aq më mirë!
Ministër i Punës dhe Politikës Sociale Fatmir Limani e konfirmon edhe njëherë se i ka ndarë rrugët me koalicionin VLEN. Limani në këtë post ishte emëruar si përfaqësues i koalicionit shqiptar në pushtet VLEN.
Fatmir Limani, Ministër i Punës dhe Politikës Sociale
“Moti kohë ka përfunduar unë dhe VLEN-I”.
Ai foli edhe për temën e zgjedhjeve, e cila u aktualizua këto ditë. Sipas tij, sa më shpejtë të ketë zgjedhje aq më mirë.
“Sa më të shpejta të jenë ato, aq më mirë do të jenë për vendin tonë, për zhvillimin ekonomik, në të njejtën kohë për rifreskimin e radhëve si në kuadër të VLEN-it, ashtu edhe në kuadër të çdo subjekti apo strukture politike”.
Situata tensionuese fillimisht ka nisur mes tij dhe liderit të partisë së tij, që është pjesë e VLEN-it, Bilalll Kasami. Ky i fundit publikisht kishte shprehur pakënaqësi nga puna e ministrit Limani. Mirëpo në të njejtin mendim me Kasamin, nuk ishte edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili shprehej i kënaqur nga puna e Limanit. Ndërsa tensionet janë reflektuar edhe në deklarata publike dhe qëndrime të ndryshme mes partnerëve të koalicionit. Situata kulmoi kur Limani u pa në një fotografi me Ali Ahmetin, në iftarin e organizuar nga kryeministri shqiptar Edi Rama.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/