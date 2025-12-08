(VIDEO) Familjarët e viktimave të Koçanit nesër në Kuvend
Komisioni i përhershëm hetimor për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve ka caktuar për nesër seancën, ku pritet që anëtarëve të komisionit t’u drejtohen edhe familjarët e viktimave të tragjedisë në Koçan. Në parashtresën dërguar Kuvendit, familjarët dhe të afërmet e viktimave, kërkojnë drejtësi për të parandaluar viktima të tjera të korrupsionit. Në letrën e tyre, ato i kanë adresuar kërkesat e tyre ndaj komisionit parlamentar, ku mes tjerash, kërkojnë të ngrehet procedurë për shqyrtimin e këtij rastin si shkelje serioze e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Kërkesat e familjarëve të viktimave të Koçanit
- T’i thërisni për t’i marrë në pyetje të gjitha institucionet relevante, funksionarë dhe persona fizik të cilët kanë pasur kompetenca apo ishin në një pozicion përgjegjësie para, gjatë dhe pas ngjarjes tragjike.
- Të iniconi hetim themelor parlamentar përmes komisionit të përhershëm parlamentar hetimor me të cilin udhëhiqni, me qëllim që të zbulohen të gjitha mangësitë e sistemit dhe mbulimet eventuale, me theks të veçantë në rolin e korrupsionit.
- Të propozoni ndryshime urgjente në rregullativën ligjore për punë të objekteve hotelierike, përfshirë edhe standarde të qarta të sigurisë, transparencë në dhënien e lejeve dhe përforcim i kontrollit ndaj organeve inspektuese dhe
- Nëse vërtetoni se ka pasur shkelje masive të të drejtave të njeriut në tragjedinë e Koçanit, të ngreni procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë te funksionet publike
Nga partia E Majta, lideri i së cilës është kryetari i Komisionit të përhershëm parlamentar për mbrojtje të të drejtave dhe lirive të qytetarëve, u kanë bërë thirrje deputetëve të shumicës parlamentarëve dhe përfaqësuesve të ftuar të pushtetit, që të marrin pjesë në seancë. At thanë se, nesër është dita e vetëm kur priindërit e viktimave mund të flasin nga foltorja e Kuvendit. E Majta rikujtoi se, tre herë ka tentuar që të caktojë këtë seanca, por siç thanë nga kjo parti, ajo është bllokuar nga shumica parlamentare.
E Majta
“Bëjmë apel që nesër të mos përsëritet edhe një turp institucional! Seanca duhet të mbahet, pa vonesa, pa justifikime boshe dhe pa kalkulime politike. Prindërit vijnë për të thënë atë që shteti prej muajsh refuzon ta dëgjojë. Nga pushteti dhe drejtuesit e shtetit pritet, të paktën, të paraqiten dhe t’u hedhin një sy njerëzve që kërkojnë drejtësi, përgjegjësi dhe ndryshim. Çdo shmangie apo sabotim i ri do të ishte edhe një fyerje tjetër për familjet, por edhe për popullin, si dhe edhe një hap drejt ruajtjes së sistemit që lejon të përsëriten tragjedi”.
Ndërkaq, edhe shumica parlamentare javën e kaluar ka formuar komisionin parlamentare për hetimin e tragjedive që kanë ndodhur viteve të fundit në vend, por ky komisionin ende nuk ka mbajtur seancë. Nga ana tjetër, edhe LSDM-ja, BDI-ja dhe Levica kishin dorëzuar në Kuvend propozim për komision të posaçëm hetimor për rastin e Koçanit, por propozimi i tyre nuk mori votat e nevojshme në Kuvend.
Teuta Buçi /SHENJA/