(VIDEO) Eurodeputetja Peres: Jam këtu për të mbështetur procesin eurointegrues

Maqedonia e Veriut i përket Bashkimit Evropian, është pjesë e familjes evropiane, por e ardhmja juaj është në duart tuaja dhe në vullnetin e Kuvendit dhe të qytetarëve. Është e rëndësishme të lihen mënjanë interesat partiake dhe të bashkohen përpjekjet për të gjetur një kompromis për reformat e nevojshme dhe për të vënë interesat kombëtare mbi interesat partiake, tha eurodeputetja dhe liderja e aleancës progresive të socialdemokratëve në Parlamentin Evropian, Iraçe Garsia Perez, pas takimit të sotëm me kryeministrin Dimitar Kovaçevski.

IRAÇE GARSIA PEREZ, EURODEPUTETE

“Tani është koha më e mirë për të punuar së bashku dhe kjo është arsyeja pse kam ardhur të dërgoj një mesazh të qartë politik nga familja jonë politike. Unë jam kryetare e grupit të dytë më të madh politik në Parlamentin Evropian me më shumë se 150 deputetë, por jo vetëm në Parlamentin Evropian, ne kemi një ndikim të fortë në institucionet evropiane. Ne po punojmë shumë për të mbështetur këtë dinamikë të re me negociatat e anëtarësimit. Unë jam këtu për të mbështetur këtë proces dhe për t’ju uruar për arritjet tuaja”.

Kryeministri Kovaçevski tha se fillimi i negociatave më 19 korrik të këtij viti shënon një kapitull të ri në rrugën evropiane dhe është demonstrim i qartë i të gjitha reformave dhe angazhimeve tona të mëparshme si Qeveri për të arritur qëllimin strategjik, anëtarësimin e plotë në BE.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYEMINISTËR

“Pas bisedimeve të vështira dhe të gjata me Bullgarinë, ne treguam vizion, lidership dhe guxim dhe morëm vendime që do të nënkuptojnë një të ardhme më të mirë, një standard më të mirë jetese për qytetarët, do të nënkuptojnë një mundësi për fëmijët tanë, brezat e ardhshëm të jetojnë në një vend anëtar të BE-së, por këtu, në vend, në Maqedoninë e Veriut”.

E pyetur nëse në vend plotësohet kushti për ndryshime kushtetuese, a mund të garantohet se Bullgaria nuk do të vendosë kushte të reja për Maqedoninë e Veriut, Perez tha se nuk mund të japë garancion për atë që qeveria bullgare do të vendosë në rend dite.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/