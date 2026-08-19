(VIDEO) Ethet e Nilit Perëndimor, Ministria e Shëndetësië me fushatë për sensibilizimin e qytetarëve
Një fushatë me SMS ka filluar për të informuar qytetarët për ethet e Nilit Perëndimor, informoi sot Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski. Ai sqaroi se qëllimi është që qytetarët nga zonat e prekura të marrin në kohë këshilla për mbrojtjen personale nga pickimet e mushkonjave, ku parashihet të dërgohen rreth 38.500 mesazhe te qytetarët në komunat e prekura.
Sasho Klekovski, Ministër i Shëndetësisë
“Dje (18 gusht) u dërguan 6.526 mesazhe – dërgimi filloi në komunën e Petrovecit (1.554 mesazhe), dhe më pas vazhdoi në komunën e Gazi Babës. Ka ende 31.365 mesazhe që presin të dërgohen, të cilat do t’u dorëzohen gradualisht qytetarëve në periudhën e ardhshme. Rezultatet deri më tani tregojnë një nivel të lartë angazhimi – deri në 70% të mesazheve të dërguara u lexuan nga marrësit dhe vizituan lidhjen me informacionin shtesë që përmbahej në mesazh”.
Klekovski la të ditur se të ndjerit janë persona meshkuj të moshës 62 deri në 83 vjeç nga Shkupi, të cilët ishin të shtruar në Klinikën për Sëmundje Infektive në Shkup. ndërkaq sëmundjet bashkëshoqëruese u regjistruan te tre persona të ndjerë. Nga 38 rastet e regjistruara, 28 janë meshkuj dhe 10 janë femra. Ndaj ministri bëri thirrje që të respektohen rekomandimet për mbrojtje.
Sasho Klekovski, Ministër i Shëndetësisë
“Largoni ujin e ndenjur nga oborri (tabaka për tenxhere, goma të vjetra, kazanë) dhe pastroni rregullisht ullukët. Vendosni rrjeta mbrojtëse në dritare dhe dyer. Shmangni qëndrimin jashtë në agim dhe muzg, kur mushkonjat janë më aktive. Vishni rroba dhe pantallona me mëngë të gjata dhe përdorni repelentë. Nëse shfaqen simptoma – temperaturë e lartë, dhimbje koke, qafë e ngurtësuar etj., kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore dhe informoni mjekun për çdo qëndrim në zonat e prekura”.
Ndërkaq Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (DSZI) ka kryer një kontroll të aktiviteteve të dezinfektimit në të gjitha komunat. Ndërkohë, që nga 18 gushti, sipas të dhënave të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP), në vend janë regjistruar gjithsej 38 raste të etheve të Nilit Perëndimor, 36 të konfirmuara dhe dy të mundshme, nga të cilat 37 në Rajonin e Shkupit dhe një në Veles, si dhe janë regjistruar katër vdekje me formën neuroinvazive të sëmundjes.
Anida Murati /SHENJA/