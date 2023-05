(VIDEO) Eskobar kërkon që opozita t’i votojë ndryshimet kushtetuese

Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Gabriel Eskobar, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në anën e shtetit për ta luftuar korrupsionin dhe për ta vënë në zbatim sundimin e ligjit. Lidhur me ndryshimet kushtetuese, Eskobar thotë se shqetësim mbetet humbja e kohës. Ai pret mbështetjen e të gjitha partive politike përfshi edhe opozitën maqedonase që të përkrah rrugën euroatlantike të vendit.

GABRIEL ESKOBAR, ZËVENDËS NDIHNLS SEKRETAR AMERIKAN I SHTETIT

“Shqetësimi ynë më i madh është se po humbim kohë. Nuk presim nga opozita ta përkrah kryeministrin. Atë që dua ta dëgjoj nga opozita është përkushtimi në rrugën euro-atlantike dhe kjo përfshin shqyrtimin e mundësisë se si Maqedonia e Veriut të gjendet para mbajtjes së konferencës së dytë ndër-qeveritare. Do të thoja se kredibiliteti i procesit të zgjerimit varet nga Maqedonia e Veriut. Kemi shtet që ka bërë gjithçka që ishte e nevojshme në mënyrë që të kalojë në hapin e rradhës dhe mendoj se e meriton hapin e rradhës”.

Eskobar nga gazetarja e Zërit të Amerikës është pyetur nëse është biseduar konkretisht mbi dyshimet e ngritura për korrupsion për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10 . Ai tha se takimi është zhvilluar mbi luftimin e përgjithshëm të korrupsionit në rajon dhe jo për detaje të projekteve.

GABRIEL ESKOBAR, ZËVENDËS NDIHNLS SEKRETAR AMERIKAN I SHTETIT

“Nuk do të komentoj konkretisht për atë projekt. Do jap koment të përgjithshëm: Kemi interes të fuqishëm të kujdesemi që RMV-ja dhe vendet tjera të rajonit, ta bëjnë pjesën e vet për uljen e korrupsionit dhe implementimin e sundimit të ligjit. Gjithçka çka mund të them është se kemi partneritet të mirë me RMV-në”.

Ndlrkaq, Kryeministri, Dimitar Kovaçevski ditë më parë realizoi vizitë pune në ShBA, në kuadër të së cilës, zhvilloi takime me disa personalitete kyqe të politikës atje.

Samir Mustafa /SHENJA/