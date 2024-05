(VIDEO) Ernest Muçi fantastik, çon Beshiktashin në finale të Kupës së Turqisë

Ernest Muçi vendimtar për Beshiktashin në gjysmëfinalen e kthimit të Kupës së Turqisë kundër Ankaragucu-së, që u zhvillua në “Tupras Stadium” të Stambollit (ndeshja e parë ka përfunduar në barazim pa gola).

Sulmuesi i Kombëtares Kuqezi e dërgoi topin në rrjetë në minutën e 71-të, duke përfituar nga një gabim i mbrojtjes. Beshiktashi nuk pësoi në minutat e mbetura dhe u kualifikua në finale Kupës.

Si Muçi ashtu dhe Rashica janë aktivizuar si titullarë në këtë takim shumë të rëndësishëm për Beshiktashin, që ka shansin e artë për ta mbyllur sezonin me trofe, teksa në finale do të përballet me fituesin e çiftit Trabzonspor-Karagumruk.

Ernest Muci, Ankaragücü savunmasının büyük hatasını affetmedi.pic.twitter.com/pew3T9miaI — Sports Digitale (@SportsDigitale) May 7, 2024

