(VIDEO) Energjetikë, rritet bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë

Maqedonia e Veriut dhe Turqia do të nënshkrujanë Memorandum për bashkëpunim në fushën e energjetikës që do të kontribojë në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, këmbimin e përvojave dhe mbështetjes në fushën e gazifikimit të vendit. Këtë bashkëpunim e kanë arritur ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe ministri i Energjetikës së Turqisë, Fatih Donmes në takimin bilateral në kuadër të takimit së tetë ministror të këshillit këshilldhënës për korridorin jugor të gazit, i cili u mbajt në Baku të Azerbejxhanit.

Në takimin në të cilin ka marrë pjesë edhe drejtori i “Resurseve energjetike kombëtare” Bajram Rexhepi, të dy ministrat kanë biseduar për drejtimet e mundshme në sferën e energjetikës duke i marrë parasysh lëvizjet e politikave energjetike në korniza botërore dhe evropiane, si dhe krizën energjetike.

Ministria e Ekonomisë

“Ministri informoi se dy kompani turke janë në konkurrencë për përzgjedhje të firmës e cila përmes rrugës së partneritetit publiko-privat do ta ndërtojë rrjetin distributiv gazsjellës në shtet. Procesi është në fazën e fundit dhe deri në fund të vitit duhet të zgjidhet kompania. Të dy ministrat u dakorduan se Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë bashkëpunim të shkëlqyeshëm tradicional në planin energjetik dhe shfaqën shpresë se në të ardhmen ky bashkëpunim do të thellohet”.

Në kuadër të тakimit ministror në Baku, Bekteshi realizoi takim joformal edhe me ministrin e Energjetikës të Republikës së Bullgarisë, Aleksandar Nikollov. Me të kanë këmbyer mendim për realizim të projekteve të përbashkëta energjetike, para së gjithash, për lidhje interkonektive me gaz të Petriçit dhe Strumicës, si pjesë e prpcesit të thellimit të bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve fqinje.

Linda Ebibi /SHENJA/