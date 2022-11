(VIDEO) Emailet për bomba nëpër shkolla vijnë nga jashtë shtetit

Shumë shpejt do të përfundon hetimi për alarmet e rrejshme për bomba të vendosura nëpër shkollat e mesme të Shkupit dhe do të informohet opinioni. Kkështu ka deklaruar ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, duke sqaruar se mesazhet me paralajmërime për bomba të vendosura, dërgohen nga jashtë vendit dhe për hetimin e tyre kanë shfrytëzuar ndihmën juridike ndërkombëtare. Në një intervistë për Tv 24 ai sqaroi se përmbajtjet e email-ave janë të ndryshme

OLIVER SPASOVSKI-MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Karakteristike është se kërcënimet paraqiten të mërkuarave, të enjteve dhe të premteve dhe vetën në një ndërrim të caktuar të nxënësve dhe mësimdhënësve dhe kjo është një pjesë nga aspektet të cilat analizohen. Përmbajtjet e email-ave janë të ndryshme”.

Ministri Spasovski deklaroi se të gjitha informatat dhe konkluzionet MPB-ja do ti publikojë kur të përfundojë hetimi , dhe sipas Spasovskit, ajo pritet të jetë shumë shpejt.

OLIVER SPASOVSKI-MINISTËR I PUNËVE TË BRENDSHME

“Menjëherë pasi ti vërtetojmë të gjitha faktet dhe të dhënat, në bashkëpunim me Prokurorinë Publike do të dalim në opinion dhe e tëra në mënyrë transparente do të publikohet”.

I pari i MPB-së, potencoi se këto sulme hibride nuk janë raste të izoluara vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por sipas tij, raste të këtilla ekzistojnë edhe në SHBA, Serbi, Kroaci, vende tjera anëtare të NATO-së dhe BE-së. Ai ftoi që rasti të mos politizohet me qëllim të veprimit efikas të institucioneve.

Samir Mustafa /SHENJA/