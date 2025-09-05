(VIDEO) Elmazi: Do ta shfuqizoj tatimin e dyfishtë në seancën e parë të Këshillit Komunal në Saraj!
Kandidati i koalicionit VLEN për kryetar të Komunës së Sarajit, Muhamed Elmazi, ka bërë një premtim të qartë për qytetarët e kësaj komune përmes një videomesazhi të publikuar sot. Ai u zotua se, me marrjen e mandatit si udhëheqës i komunës, do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të shfuqizuar taksën e dyfishtë për pronësi që, sipas tij, u ngarkohet padrejtësisht banorëve të kësaj zone.
“Të nderuar qytetarë të Dërvenit, gjendem para komunës së Sarajit – komunë kjo e vetme ku qytetari paguan taksë të dyfishtë për pronësi. Andaj unë ju siguroj se me ardhjen time si menaxher i ri në Komunën e Sarajit, kjo taksë do të shfuqizohet që në seancën e parë, dhe qytetari i Sarajit do të jetë i barabartë me çdo qytetar të Shkupit,” u shpreh Elmazi në deklaratën e tij.
Sipas tij, trajtimi i barabartë i qytetarëve dhe drejtësia fiskale janë prioritete të padiskutueshme në programin e tij.
Ky premtim vjen në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, ku Elmazi ka theksuar disa herë nevojën për reforma në administratë dhe përmirësim të kushteve të jetës për banorët e Sarajit.