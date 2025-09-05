(VIDEO) Elmazi: Do ta shfuqizoj tatimin e dyfishtë në seancën e parë të Këshillit Komunal në Saraj!

(VIDEO) Elmazi: Do ta shfuqizoj tatimin e dyfishtë në seancën e parë të Këshillit Komunal në Saraj!

Kandidati i koalicionit VLEN për kryetar të Komunës së Sarajit, Muhamed Elmazi, ka bërë një premtim të qartë për qytetarët e kësaj komune përmes një videomesazhi të publikuar sot. Ai u zotua se, me marrjen e mandatit si udhëheqës i komunës, do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të shfuqizuar taksën e dyfishtë për pronësi që, sipas tij, u ngarkohet padrejtësisht banorëve të kësaj zone.

“Të nderuar qytetarë të Dërvenit, gjendem para komunës së Sarajit – komunë kjo e vetme ku qytetari paguan taksë të dyfishtë për pronësi. Andaj unë ju siguroj se me ardhjen time si menaxher i ri në Komunën e Sarajit, kjo taksë do të shfuqizohet që në seancën e parë, dhe qytetari i Sarajit do të jetë i barabartë me çdo qytetar të Shkupit,” u shpreh Elmazi në deklaratën e tij.

Sipas tij, trajtimi i barabartë i qytetarëve dhe drejtësia fiskale janë prioritete të padiskutueshme në programin e tij.

Ky premtim vjen në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, ku Elmazi ka theksuar disa herë nevojën për reforma në administratë dhe përmirësim të kushteve të jetës për banorët e Sarajit. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

BDI shpall tre kandidatë për kryetarë komunash, u kërkua mobilizim për referendumin e 19 tetorit!

BDI shpall tre kandidatë për kryetarë komunash, u kërkua mobilizim për referendumin e 19 tetorit!

Raporti i BBC: Mbi 128 mijë ushtarë rusë janë vrarë në Ukrainë, më shumë se gjysma e tyre ishin vullnetarë

Raporti i BBC: Mbi 128 mijë ushtarë rusë janë vrarë në Ukrainë, më shumë se gjysma e tyre ishin vullnetarë

Trump ul tarifat për makinat japoneze, Tokyo investon miliarda dollarë në SHBA

Trump ul tarifat për makinat japoneze, Tokyo investon miliarda dollarë në SHBA

Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Dimitrievski kandidat për një mandat rë ri si kryetar komune në Kumanovë, Labudoviç për Qendrën, ZNAM me lista këshilltare në mbi 50 komuna

Zejd Rexhepi: Ia prishëm planet Kryetarit të Kuvendit – servilit të VMRO!

Zejd Rexhepi: Ia prishëm planet Kryetarit të Kuvendit – servilit të VMRO!

Izet Mexhiti: VLEN është ardhmëria e Çairit, jo satelitët e BDI-së!

Izet Mexhiti: VLEN është ardhmëria e Çairit, jo satelitët e BDI-së!