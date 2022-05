(VIDEO) Ekspertët: Huamarrjet e mëdha do t’u lënë hipoteka gjeneratave të ardhshme

Ish ministri i Financave, Xhevdet Hajredini dhe Analisti politik dhe ekonimik Visar Ademi, ishin të ftuarit e radhës në emisionin debativ në televizionin Shenja.

Ish ministri Hajradenini duke folur për nismën e VMRO-së, për bllokimin e Kuvendit, në përpjekje për ta çuar vendin në zgjedhje të parakohshme, tha se shumë Ligje nuk mund të kalojnë, dhe se Qeveria nuk ka shumicën prej 2/3. Kjo sipas tij nuk mund të quhet qeveri stabile.

“Këta shpesh herë nuk mund ta sigurojnë as shumicën e thjeshtë. Mënyrën se si do ta praktikojnë në Kuvend, do të jemi aty po thotë do ta bllokojnë. Mënyrën e bllokimit e ka shpik BDI-ja, e filibasterit. Më me sukses e kanë përdorur kuvendin deputet e BDI-së, Talata Xhaferi dhe Xhevat Ademi. Tani këto të BDI-së janë në një pozitë interesante, nuk mund ta akuzojnë opozitën për diçka që e kanë përdorur dikur”.

Ndërsa analisti Visar Ademi i pyetur se nëse veprimi i VMRO-së për të bllokuar Kuvendin, mund të shkaktojë zgjedhje të parakohshme tha se VMRO-ja ka marrë një shtytës të fortë nga zgjedhjet lokale për të kërkuar zgjedhje të parakohshme.

“Gjithsesi opozita e ka moralin politik apo logjikën politike të kërkojë zgjedhje të parakohshme por mendoj që nuk duhet bllokuar shteti, ngase po e them edhe njëherë, Ukraina dhe procesi i qershorit janë dy çështje që mbase nuk duhet të vihen ose ‘zgjedhje ose shkatërrimi i shtetit”.

Hajredini thotë se 900 milion eurot që shteti i mori hua nga Fondi Monetar Ndërkombëtarë, duhen kthyer për dy vite.

“Nuk është Fondi Monetar Ndërkombëtarë si Banka Botërore, Banka Botërore jep kredi për zhvillim të infrastrukturës, për projekte të mëdhaja infrastrukturore. Fondi Monetar Ndërkombëtarë komunikon me Bankën Popullore dhe jo me Ministrin e Financave, tani këto 900 milion euro nuk kanë ardhur ashtu lehtë, misioni i Fondit është këtu në Maqedoni të shohin se për çka do ti përdorin”.

Ndërkaq ekonomisti Visar Ademi theksonë se këta huamarrje nga shteti gjeneratave të ardhshme do t’u lënë hipotek të madhe mbi vete, për mos zgjidhjen e asnji politike strategjike apo ekonomike.

“Nuk dua të jem pesimist, por një vend i cili tërë kohën po mundohet të huazojë, paguaj asistentë social, paguaj pensionet, të zihet me sindikatën për një 5 për qind ngritje të pagës, ky vend nuk meriton të egziston sepse është në margjinat e egzistim të vet, nuk ke asnji projekt zhvillimor, imagjino një rrugë që duhet të jet 8 kilometra që është koridori 8, u duhet 20 vite për të ndërtuar”

Nëse Greqia shiste ishuj për të kthyer borxhin, neve si Maqedoni e Veriut nuk kemi se çfarë të shesmi shtoi Ademi.

