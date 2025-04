(VIDEO) Ekspertët e kushtetutës punojnë në përpilimin e Ligjit për Përfaqësim të Drejtë

Një grup prej ekspertëve të fushës së të drejtës kushtetuese po punon në përpilimin e zgjidhjes ligjore për përfaqësim të drejtë, tha sot ministri i Administratës, Goran Minçev. Ai nuk ka ndarë detaje se, deri ku është përmbajtja e ligjit, por theksoi se, draft verzioni i ligjit do të dorëzohet në Komisionin e Venedikut dhe më pas do të hyjë në procedurë parlamentare.

“Siç e dini, në kuadër të Qeverisë është formuar një grup punues nga ekspertë të fushës së të drejtës kushtetuese, e cila punon në përmbajtjen e Ligjit për përfaqësim të drejtë. Unë si ministër, nuk jam pjesë e atij grupi të punës dhe për këtë nuk mund të them se momentalisht deri ku është përmbajtja e atij ligji. Dua të theksoj se, përfaqësimi i drejtë i bashkësive etnike në shtet, në përputhje me Marrëveshjen e nënshkruar të Ohrit është kategori kushtetuese”.

Ai shtoi se, në këtë zgjidhje po punpjnë ekspertë, në mënyrë që të mos vijë sërish në situatë që ligji të dërgohet sërish në Gjykatën Kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së tij.

“Unë kam këmbëngulur dhe është mirë që në atë zgjidhje ligjore po punojnë ekspertët, që të mos gjendemi sërish në të njëjtën situatë, që në kuadër të dorëzimit eventual në Gjykatën Kushtetuese dhe anulimit të disa neneve nga ligji ekzistues. Ekspertët e së drejtës kushtetuese janë garanci se do të bëhet një ligj i tillë, i cili si draft-version apo version i propozuar i asaj zgjidhje ligjore do të dërgohet në Komisionin e Venedikut dhe më pas do të hyjë në procedurë parlamentare”.

Kujtojmë se, në tetor të vitit të kaluar, Gjykata Kushtetuese shfuqizoi mekanizmin e “balancuesit”, i cili shërbente për përfaqësim të drejtë të komuniteteve në administratën shtetërore, pas raportimeve të ndryshme për keqpërdorimin e tij. Pas kësaj, qeveria premtoi se do të sjell ligj të ri për përfaqësim të drejtë, megjithatë në opinion ende nuk janë ndarë detaje se si do të duket ky ligj dhe as nuk është dhënë afat kohor se kur do të miratohet.

