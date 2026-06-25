(VIDEO) Edhe të shtunën mund të ketë tarifë të lirë të energjisë elektrike
“Komisioni Rregullator i Energjetikës është duke shqyrtuar ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si qytetarët paguajnë për energjinë elektrike, me qëllim që faturat të jenë më të ulëta dhe më të përputhura me kushtet e reja në tregun e energjisë. Një nga opsionet që po shqyrtohet është zgjatja e periudhës së tarifës së lirë, madje edhe vendosja e saj të shtunave”. Kështu ka deklaruar kryetari i KRRE-së, Aco Ristov. Ai në një intervistë për MIA-në, tha se tarifat bllok janë futur në kulmin e krizës energjetike në vitin 2022, por që atëherë tha se situata në sektorin e energjisë ka ndryshuar ndjeshëm.
ACO RISTOV, KRYETAR I KRRE-SË
“Ideja e përgjithshme është që qytetarët të paguajnë fatura më të ulëta për energjinë elektrike që konsumojnë. Ne besojmë se ka vend për një rishikim të tarifave bllok dhe përshtatjen e tyre me trendet e reja në prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme”.
Sipas tij, rritja e prodhimit nga termocentralet diellore dhe të erës krijon sfida të reja në sistem, pasi pjesa më e madhe e energjisë prodhohet gjatë ditës, kur çmimet në bursa shpesh janë shumë të ulëta ose madje arrijnë zero. Analizat fillestare nga KRRE, Ristov tha se tregojnë se ka një tepricë të energjisë elektrike mes orës 11:00 dhe 15:00, dhe atëherë mund t’u ofrohet familjeve energji elektrike më e lirë. Në të njëjtën kohë, ai tha se është e mundur të rishqyrtohet koncepti aktual i një tarife të lirë nate.
ACO RISTOV, KRYETAR I KRRE-SË
“Energjia elektrike më e shtrenjtë në treg sot është midis orës 21:00 dhe 12:00, dhe atëherë zbatohet tarifa e lirë në vendin tonë. Kjo është ekonomikisht e palogjikshme dhe tregon se duhet të përshtatemi me kushtet e reja të tregut”.
Ai thekson se qëllimi nuk është vetëm të ulen kostot për qytetarët, por edhe të krijohen kushte më të mira për investime në burime të rinovueshme të energjisë. Sipas tij, nëse trendi i çmimeve jashtëzakonisht të ulëta të tregut të aksioneve gjatë ditës vazhdon, kjo mund të dekurajojë investitorët dhe të ngadalësojë zhvillimin e energjisë së gjelbër.
Samir Mustafa /SHENJA/