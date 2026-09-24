(VIDEO) Edhe pesë raste të reja me Ethet e Nilit, numri i të prekurve arrin në 70
Gjatë javës së kaluar, janë raportuar 5 raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor, 3 prej të cilave u regjistruan në Shkup dhe nga një në Veles dhe Tetovë, sipas raportit të fundit të Institutit të Shëndetit Publik. Sipas raportit, deri më 22 shtator, në vend janë regjistruar gjithsej 70 raste të kësaj sëmundjeje, nga të cilat 65 konsiderohen të konfirmuara dhe 5 si të mundshme. Numri më i madh, 63 raste, janë nga Shkupi, tre nga Velesi dhe nga një nga Kumanova, Sveti Nikolla, Kavadari dhe Tetova. Deri më tani, janë regjistruar nëntë vdekje te pacientët me sëmundje neuroinvazive.
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
“Nga rastet e regjistruara, 52 ose 74.3% janë meshkuj, dhe 18 ose 25.7% janë femra. Sa i përket moshës, shumica janë persona mbi 60 vjeç, 57 ose 81.4%, 7 janë persona të moshës 50-59 vjeç, 2 persona të moshës 40-49 vjeç, 1 person i moshës 30-39 vjeç dhe 3 persona të moshës 20-29 vjeç”.
Mjekët u bëjnë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë me masat e mbrojtjes personale kundër pickimeve të mushkonjave, veçanërisht në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Në rast të simptomave të tilla si temperaturë e lartë e trupit, dhimbje koke e fortë, keqtrajtim ose ngurtësim të qafës, është e nevojshme që menjëherë të kërkoni këshilla nga një mjek familjar, thonë nga ISHP.
Medina Ajeti /SHENJA/