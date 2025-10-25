(VIDEO) E paprecedentë! Gjyqtarit anulon golin me telefon, pamjet bëjnë xhiron e rrjetit në Spanjë
Merida dhe Ponferadina e mbyllën sfidën e djeshme me rezultatin 0-0. VAR ishte vendimtar në takimin e javës së nëntë, për kategorinë e tretë të futbollit spanjoll.
Vendësit e Meridës kishin gjetur golin e avantazhit, por VAR thërriti gjyqtarin për të parë ndeshjen. I paprecedentë ishte përdorimi i telefonit për të folur, ndërsa shfaqeshin pamjet e VAR.
Pamjet kanë bërë xhiron e rrjetit në Spanjë. Goli i anuluar i dha skuadrave nga 1 pikë.
Spanjollët e kanë raportuar si një rast i vështirë për t’u besuar. Logjikisht, gjyqtari duke pasur probleme me kufjet po përdorte këtë mënyrë për të folur me dhomën e VAR.
Arbitri dhe VAR: (VIDEO)