(VIDEO) Dyshime për prapavijë politike gjatë ndarjes së mjeteve në Kulturë

(VIDEO) Dyshime për prapavijë politike gjatë ndarjes së mjeteve në Kulturë

Pas shpërndarjes së mjeteve për projektet kulturore nga Ministria e Kulturës, në opinion ka pasur reagime të shumta. Të fundit që kanë reagur janë nga Festivali i Teatrove Othello, i cili nuk ka fituar asnjë mbështetje financiare. Drejtori i Festivalit, Argjent Hasani, kërkoi takim urgjent me ministrin e Kulturës, Zoran Lutkov, të gjejnë një zgjidhje sa më të shpejtë, sepse në të kundërtën, Hasani tha se ky shqetësim prek rëndë realizimin e programit artistik, agazhimin e trupave të huaja e vendase si dhe aksesin e publikut ndaj iniciativa kulturore të festivalit.

ARGJENT HASANI, DREJTOR I FESTIVALIT TË TEATROVE OTHELLO

Duke qenë se Othello është pjesë e itenerarit kulturor të vendit dhe kontribon në promovimin e artit skenik dhe turizmit kulturor, kërkojmë me urgjencë një takim zyrtarë me z.Lutkov-ministrin e Kulturës, për të marrë shpjegimet e nevojshme dhe për të diskutuar mundësitë e riparimit të kësaj situate”.

Ndërkaq, producenti i festivalit, Berat Saliu, dyshon se ky refuzim për mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës, mund të ketë prapavijë politike.

BERAT SALIU, PRODUCENT I FESTIVALIT TË TEATROVE OTHELLO

Dyshimet tona janë po. Dyshimet tona kryesore d.m.th ka prapavi politike, edhe pse ne nuk merremi me politik, ndoshta është vështirë ta them kështu, por dyshojmë, d.m.th gjithçka ka të bëjë me politkën në Maqedoni, fatkeqësishtë, pra dyshimet tona janë po”.

Kujtojmë se dy ditë më parë ministri i Kulturës, Zoran Lutkov tha se përzgjedhja e projekteve kulturore është bërë mbi bazën e cilësisë dhe jo përkatësisë etnike. I pyetur për përqindjen e projekteve shqiptare, ai deklaroi se i vjen keq t’i shohë shqiptarët si përqindje dhe theksoi se ndarja etnike e projekteve është e pamundur.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeparlamentari Gashi takon drejtuesit e IRI-it në Uashington

Kryeparlamentari Gashi takon drejtuesit e IRI-it në Uashington

Presidenti turk Erdogan dhe princi saudit i kurorës takohen në Riad

Presidenti turk Erdogan dhe princi saudit i kurorës takohen në Riad

Rusët sulmojnë me dronë iranian Kharkivin, digjet një pallat banimi

Rusët sulmojnë me dronë iranian Kharkivin, digjet një pallat banimi

Toshkovski: “Safe City” ul ndjeshëm viktimat dhe të lënduarit në Shkup

Toshkovski: “Safe City” ul ndjeshëm viktimat dhe të lënduarit në Shkup

Miteva: Programi Qeveritar për vitin 2026 është një hartë për reformat që do të ndikojnë në cilësinë e jetës

Miteva: Programi Qeveritar për vitin 2026 është një hartë për reformat që do të ndikojnë në cilësinë e jetës

Zelensky përshkruan pjesën ‘më të rëndësishme’ të marrëveshjes së mundshme të paqes me Rusinë

Zelensky përshkruan pjesën ‘më të rëndësishme’ të marrëveshjes së mundshme të paqes me Rusinë