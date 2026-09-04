(VIDEO) Dy persona shpëtohen të gjallë në Nepal, nëntë ditë pas përmbytjeve

(VIDEO) Dy persona shpëtohen të gjallë në Nepal, nëntë ditë pas përmbytjeve

Dy persona janë nxjerrë të gjallë nga tuneli i Projektit Hidroenergjetik Trishuli 3A në Nepal, nëntë ditë pasi një përmbytje e menjëhershme goditi zonën, duke shkaktuar mbi 1,200 viktima.

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Ekipet e shpëtimit vijojnë operacionet në përpjekje për të nxjerrë edhe persona të tjerë që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar brenda tunelit.

Suresh Raut, zyrtar i lartë i Autoritetit të Energjisë Elektrike të Nepalit, i cili ndodhet në vendngjarje, konfirmoi për BBC se një nga personat e shpëtuar po merr oksigjen nga ekipet mjekësore.

Autoritetet e kanë identifikuar personin e shpëtuar si Sanjaya Shah. Operacioni i kërkim-shpëtimit po vijon, ndërsa ekipet po punojnë për të përcaktuar nëse ka ende të mbijetuar të tjerë brenda tunelit.

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