(VIDEO) Durmishi: Qeveria po analizon se cila organizatë përfaqëson sindikalistët

Jetojmë në demokraci dhe të gjithë kanë të drejtë të dalin në rrugë të protestojnë dhe të shprehin revoltën e tyre, por sindikatave tashmë ju ka skaduar mandati dhe nuk janë më përfaqësues. Kështu tha ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmisi, duke shtuar se qeveria ka formuar një komision që duhet të përcaktojë përfaqësimin e sindikatave dhe ai komision tashmë është duke punuar. Sapo të përcaktohet se cila sindikatë është përfaqësuese, Durmishi tha se do të thërras seancën e Këshillit Ekonomik Social.

BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË DHE PUNËS MK

“Nëse sindikatat dhe punëdhënësit bien dakord për ndonjë bazë tjetër dhe për ndonjë metodologji dhe zgjidhje tjetër ligjore për përcaktimin e pagës minimale, ne si Qeveri jemi këtu për t’i ndihmuar dhe plotësuar nevojat e tyre”.

Durmishi njoftoi se ka nënshkruar vendimin e qeverisë për harmonizimin ligjor të pagës minimale, pa pëlqimin e sindikatave, në mënyrë që të mos shkaktohet bllokim i pagesës së pagave në vend.

BESAR DURMISHI, MINISTËR I EKONOMISË DHE PUNËS

“Imagjinoni çfarë do të kishte ndodhur po të mos e kisha nënshkruar Vendimin? Sipas ligjit që është në fuqi dhe i nënshkruar si nga sindikatat ashtu edhe nga punëdhënësit dhe me vendim të Qeverisë jam i detyruar që pagën minimale ta shpall para datës 31 mars. Më pas, paga mesatare dhe pagat e tjera llogariten nga paga minimale. Nëse nuk do ta kishim publikuar deri më 31 mars, i gjithë vendi dhe të gjitha institucionet do të ishin bllokuar dhe sektori privat nuk do të mund të llogariste pagat për punonjësit e tij”.

Këto deklarata Durmishi i bëri gjatë konferencën “Reforma e Ligjit për Marrëdhëniet e Punës – sfidat dhe drejtimet”, ku morrën pjesë përfaqësues të sindikatave, punëdhënësve, institucioneve dhe ekspertëve të fushës.

Samir Mustafa /SHENJA/

