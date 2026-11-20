(VIDEO) Durmishi: Paga minimale vitin e ardhshëm mund të rritet 7-8%
“Rritja e pagës minimale në mars të vitit të ardhshëm mund të jetë rreth 7 deri në 8%, por shifra përfundimtare do të varet nga kostoja e jetesës dhe rritja e pagës mesatare në nivel shtetëror”, kështu njoftoi Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi, duke theksuar se harmonizimi do të bëhet sipas formulës së dakorduar mes Qeverisë, punëdhënësve dhe sindikatave.
Besar Durmishi, Ministër i Ekonomisë dhe Punës
“Sa i përket ritjes së pagës minimale duke i marrë parasysh vitin që shkoi dhe këtë vit që është ritur për 3.5% çdo vit paga minimale, nuk do jap numra pasi që ato shifra mund të ndërrojnë po përafërsisht 7 deri në 8% do të ketë ritje të pagës minimale dhe vitin që vjen. Bashkërisht me kontributet diku rreth 3000 denarë mund të kapë bashkërisht ritja e pagës minimale, përsëri e them nuk dua që të meren këto numra pasiqë duhet të përfundojë viti kalendarik, duhet të shihet sa ka qenë kosto e jetesës për një vit dhe duhet të shihet paga mesatare neto sa është e paguar vitit paraprak dhe të nxjeret numri i saktë se sa do të ketë ritje të pagës minimale”.
Durmishi kundërshton kërkesat e sindikatave për një rritje më të lartë të pagës minimale, duke paralajmëruar se një rritje jashtë formulës së dakorduar dhe pa u bazuar në parametrat ekonomikë e produktivitetin mund të shkaktojë krizë inflatore dhe të ndikojë negativisht në fuqinë blerëse.
Besar Durmishi, Ministër i Ekonomisë dhe Punës
“Po ashtu dhe inflacionin e kemi 3.3% që nënkupton koston e jetesës dhe normalisht vitin që vjen do të kemi ritje të pagës minimale po sindikatat kërkojnë që të jetë një ritje at hoke e pagës minimale, do të shkojë më shumë se ajo që është e dakorduar me formulë ku vet ata e kanë pranuar atë formulë, por siç kemi thënë edhe ne raste tjera poashtu e themi edhe tani që një ritje e pagës minimale duke mos u bazuar në parametra ekonomik duke mos u bazuar në produktivitetin të cilin e kemi do të na sjellë në një krizë inflatore, do të na sjellë një relacion më të madh dhe do të na duhet më shumë punë që ta menaxhojmë, duhet që të bazohemi në parametrat ekonomik, duhet të bazohemi në produktivitet dhe të risim pagën minimale ashtu siç është edhe dakorduar me formulën që tanimë është në fuqi dhe kjo ndërlidhet edhe me fuqinë blerëse”.
Tutje ai u shpreh se synimi për një pagë minimale më të lartë është i dëshirueshëm, por theksoi se rritja e pagave duhet të shoqërohet me rritjen e fuqisë blerëse.
Anida Murati /SHENJA/