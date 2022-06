(VIDEO) Drejtori i EMV-së: Nuk do të lejohet rritje e madhe e energjisë elektrike

Drejtori i përgjithshëm i Shoqatës Aksionare Elektranat e Maqedonisë së Veriut, Vasko Kovaçevski, zotohet se nuk do të lejoj rritje të madhe të çmimit të energjisë elektrike. Ai deklaroi se po bëhen përllogaritjet e çmimit të energjisë elektrike që kompania ia shet EVN Homë, nga 1 korrik deri 31 dhjetor të këtij viti.

Megjithatë, ai pranon se do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike, por thotë se ajo do të jetë një rritje e lehtë. Kovaçevski tha se po analizojnë mundësitë për uljen e harxhimeve të kompanisë të 15% shtesë, ndërsa njëkohësisht rritje të prodhimtarisë për 20% shtesë.

Vasko Kovaçevski, drejtor i EMV

“Ne do të arrijmë në çmime dukshëm më të ulëta që të mund në fund të i mundësojmë EVN-së që rregullatorit t’i kërkoj, gjegjësisht të fitoj çmim që don të thotë rritje e lehtë e çmimit për qytetarët. Ne si kompani përsëri, edhe njëherë treguam përgjegjësi shoqërore për qytetarët që të mos e ndjejnë shumë rritjen e çmimit të energjisë”.

Ai më tej tha se po bëhen përpjekje maksimale për të siguruar sasi shtesë të energjisë elektrike.

Vasko Kovaçevski, drejtor i EMV

“Unë ju siguroj që SHA EMV do të jetë e përgatitur në gjysmën e dytë të vitit që të mund të prodhoj sasi të nevojshme të energjisë elektrike jo vetëm për EVN Houm, por edhe për EVN Elektrodistribuimin, për MEPSO-n por edhe për një pjesë të institucioneve të cilat këtë periudhë po i përballojnë çmimet e larta në tregun e hapur që të mund ta zbusim goditjen tek disa nga ministritë”.

Përndryshe, çmimet e energjisë elektrike nga fillimi i korrikut do të ndryshojnë. Sipas asaj që është paralajmëruar, do të përdoren disa tarifa, që ato amvisëri që harxhojnë më shumë energji do ta paguajnë atë më shtrenjtë, kurse ato familje të cilat harxhojnë më pak, do të paguajnë më lirë.

Emine Ismaili /SHENJA/