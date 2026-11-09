(VIDEO) Dorëzohen 2 157 amendamente për Ligjin për prokurime publike
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, në një letër drejtuar kryetarit të Parlamentit, Afrim Gashi, shpjegon se vendimi për të mos nënshkruar dekretin që shpall ndryshimet në Ligjin për Prokurimin Publik, të miratuar më 26 tetor, u mor pas një analize të kujdesshme dhe konsultimeve me ekspertë. Amendamenti që rregullon mandatet e presidentes dhe anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Ankesat në Prokurimin Publik është i diskutueshëm për presidenten. Zgjidhja e mëparshme ligjore parashikonte një mandat pesëvjeçar me të drejtë për një zgjedhje tjetër, pra një maksimum prej dhjetë vjetësh anëtarësim në Komision, ndërsa formulimi i ri “me të drejtë riemërimi”, sipas saj, nuk përcakton një kufi të qartë për numrin e mandateve dhe lë hapësirë për interpretim arbitrar, duke përfshirë mundësinë e një numri të pakufizuar rizgjedhjesh.
Gordana Siljanovska-Davkova, Presidente
“Formulimi ‘me të drejtë riemërimi’, ndryshe nga formulimi ‘me të drejtë për një zgjedhje tjetër’, i cili përcakton qartë një kufi prej 10 vitesh, është aksidentalisht ose qëllimisht ligjërisht i pasaktë dhe i paqartë dhe lë hapësirë për interpretim arbitrar, në kuptimin e rizgjedhjes së pakufizuar”.
Një total prej 2,158 amendamentesh janë paraqitur në projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Prokurimin Publik, pasi Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova vendosi të mos e nënshkruajë dekretin për shpalljen e tij. Shumica qeverisëse paraqiti një amendament që propozonte fshirjen e Nenit 13, dispozitës për shkak të së cilës Presidentja vuri veton ndaj amendamenteve ligjore.
Amendamentet e mbetura u paraqitën kryesisht nga LSDM-ja. Në fund të letrës, Presidentja u kërkon deputetëve, kur të rishqyrtojnë Nenin 13, të marrin në konsideratë arsyet e vetos së saj dhe të udhëhiqen nga parimi i sundimit të ligjit.
Anida Murati /SHENJA/