(VIDEO) Diplomatja amerikane në Shkup: BE t’i nisë sa më parë bisedimet

Maqedonia e Veriut ka bërë detyrat e shtëpisë dhe duhet të vazhdojë rrugën evropiane duke hapur bisedimet me Brukselin. Ky është mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i përcjellur sot nga Ndihmës Sekretarja e Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Karen Donfrid. Ajo tha se integrimi i Maqedonisë së Veriut në BE do të përkthehet në rritje të stabilitetit në rajon.

KAREN DONFRID, NDIHMËS-SEKRETARJA AMERIKANE E SHTETIT PËR EVROPË DHE EUROAZI

“Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm aspiratat tuaja dhe dëshirojnë që sa më shpejtë që është e mundur të mbahet konferenca ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ju keni kryer detyra të vështira duke përmbushur reformat e nevojshme dhe meritoni të ecni përpara. E kemi thënë edhe më herët, e them dhe tani: E ardhmja e Maqedonisë së Veriut është në BE. Integrimi juaj do të kontribuojë për një stabilitet më të madh në Ballkan dhe një prosperitet më të madh në Evropë”.

Edhe Ministri i Jashtëm Bujar Osmani vlerëson se zvarritja e mëtejshme e procesit eurointegrues hap derën për ndikime të jashtme, të padëshiruara edhe nga partnerët strategjikë të shtetit.

Ndërkohë Osmani njoftoi se SHBA do të hapë dialogun strategjik me Maqedoninë e Veriut nga qershori i këtij viti. Maqedonia e Veriut bëhet shteti i parë nga rajoni që hap dialog të tillë me SHBA-të në disa fusha të rëndësishme.

BUJAR OSMANI, MINISTËR I JASHTËM

“Sot u dakorduam për forcimin e këtij partneriteti nëpërmjet dialogut të ardhshëm strategjik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe SHBA-ve që do të mbahet më 2 qershor në Uashington. Për ne kjo paraqet nder të veçantë që RMV-ja do bëhet vendi i parë i Ballkanit Perëndimor i cili hap dialog strategjik përmes të cilit do të thellohet partneriteti ynë, më konkretisht do të futet në kornizë bashkëpunimi ynë bilateral. Dialogu strategjik është një nga forumet e shumta për avancimin e qëllimeve të përbashkëta në sigurinë rajonale, bashkëpunimin ekonomik, mbrojtjen e sundimit të ligjit, tregtinë, energjetikën, respektimin e së drejtës, ndryshimet klimatike si dhe në fushat tjera”.

Osmani tha se vetë prezenca e shtuar amerikane në rajon nënkupton shumë, sidomos pas invazionit rus në Ukrainë dhe sfidat e sigurisë në mbarë Evropën. /SHENJA/