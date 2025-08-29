(VIDEO) Dhuna në ndeshjen e futbollit në Shtip, Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj një personi
Prokuroria Themelore Publike në Shtip ka ngritur aktakuzë kundër A.A nga Shkupi i cili më 24 gusht sulmoi fizikisht dy futbollistë të moshave të reja, në ndeshjen e futbollit në mes klubeve futbollistike të fëmijëve “Bregallnica” dhe “Shkupi”, njoftojnë nga prokuroria themelore publike. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se i akuzuari u ka shkaktuar dëmtime trupore fëmijëve, ka shkaktuar ndjenjë pasigurie, kërcënimi dhe frikë tek palët e dëmtuara dhe tek pjesa tjetër e publikut.
PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE
“Më 24 gusht, në stadiumin e futbollit “Belo Brdo” në Shtip, gjatë një ndeshjeje futbolli midis ekipeve të pionierëve të klubeve të futbollit “Bregallnica” nga Shtipi dhe “Shkupi” nga Shkupi, i akuzuari, me ushtrimin e dhunës së rëndë, rrezikoi sigurinë e dy fëmijëve të lënduar 15-vjeçarë, të cilët ishin lojtarë të ekipit “Bregallnica”.
Nga atje më tej sqarojnë se incidenti kishte ndodhur në minutën e 89-të të ndeshjes, kur gjyqtari i kishte dhënë karton të dytë të verdhë për një ndërhyrje të pa lejuar, duke përjashtuar kështu nga loja djalin e të akuzuarit, i cili luante për “Shkupin”. “I pakënaqur me vendimin, djali fillimisht u soll në mënyrë josportive dhe u përpoq të përleshej me një nga lojtarët e “Bregallnicës”, pastaj babai hyri në fushë dhe filloi t’i godiste dy fëmijët me grushte dhe shqelma, duke u shkaktuar atyre dëmtime trupore. Në fushë hynë edhe persona të tjerë nga audienca, të cilët parandaluan përshkallëzimin e mëtejshëm të incidentit”, thuhet në komununikatën e prokurorisë.
Incidenti i ndhodhur më 24 gusht në ndeshjen në mes klubeve të fëmijëve “Bregallnica” dhe Shkupi” në Shtip nxiti reagime të ashpra nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, e cila paralajmëroi masa të ashpra, ndërsa KF Shkupi u distancua nga ky incident dhe dënoi veprimet e dhunës.
Medina Ajeti Ali /SHENJA/