(VIDEO) Dhuna në ndeshjen e futbollit në Shtip, Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj një personi

(VIDEO) Dhuna në ndeshjen e futbollit në Shtip, Prokuroria ngrit aktakuzë ndaj një personi

Prokuroria Themelore Publike në Shtip ka ngritur aktakuzë kundër A.A nga Shkupi i cili më 24 gusht sulmoi fizikisht dy futbollistë të moshave të reja, në ndeshjen e futbollit në mes klubeve futbollistike të fëmijëve “Bregallnica” dhe “Shkupi”, njoftojnë nga prokuroria themelore publike. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se i akuzuari u ka shkaktuar dëmtime trupore fëmijëve, ka shkaktuar ndjenjë pasigurie, kërcënimi dhe frikë tek palët e dëmtuara dhe tek pjesa tjetër e publikut.

PROKURORIA THEMELORE PUBLIKE

Më 24 gusht, në stadiumin e futbollit “Belo Brdo” në Shtip, gjatë një ndeshjeje futbolli midis ekipeve të pionierëve të klubeve të futbollit “Bregallnica” nga Shtipi dhe “Shkupi” nga Shkupi, i akuzuari, me ushtrimin e dhunës së rëndë, rrezikoi sigurinë e dy fëmijëve të lënduar 15-vjeçarë, të cilët ishin lojtarë të ekipit “Bregallnica”.

Nga atje më tej sqarojnë se incidenti kishte ndodhur në minutën e 89-të të ndeshjes, kur gjyqtari i kishte dhënë karton të dytë të verdhë për një ndërhyrje të pa lejuar, duke përjashtuar kështu nga loja djalin e të akuzuarit, i cili luante për “Shkupin”. “I pakënaqur me vendimin, djali fillimisht u soll në mënyrë josportive dhe u përpoq të përleshej me një nga lojtarët e “Bregallnicës”, pastaj babai hyri në fushë dhe filloi t’i godiste dy fëmijët me grushte dhe shqelma, duke u shkaktuar atyre dëmtime trupore. Në fushë hynë edhe persona të tjerë nga audienca, të cilët parandaluan përshkallëzimin e mëtejshëm të incidentit”, thuhet në komununikatën e prokurorisë.

Incidenti i ndhodhur më 24 gusht në ndeshjen në mes klubeve të fëmijëve “Bregallnica” dhe Shkupi” në Shtip nxiti reagime të ashpra nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, e cila paralajmëroi masa të ashpra, ndërsa KF Shkupi u distancua nga ky incident dhe dënoi veprimet e dhunës.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Ulja e numrit të këshilltarëve, Perinski me thirrje të mos politizohet çështja

(VIDEO) Ulja e numrit të këshilltarëve, Perinski me thirrje të mos politizohet çështja

(VIDEO) VLEN dhe ASH përplasen rreth figurës së Fetait dhe Taravarit

(VIDEO) VLEN dhe ASH përplasen rreth figurës së Fetait dhe Taravarit

(VIDEO) Tragjedia e Koçanit, është kthyer edhe një pacient i cili mjekohej në Stamboll

(VIDEO) Tragjedia e Koçanit, është kthyer edhe një pacient i cili mjekohej në Stamboll

(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi

(VIDEO) Hekurudha me Bullgarinë, Mickoski: Faza e tretë është në proces zhvillimi

(VIDEO) Paralajmërohen shpallje publike për fermerët e rinj

(VIDEO) Paralajmërohen shpallje publike për fermerët e rinj

Turqia ndërpret të gjithë tregtinë me Izraelin, mbyll hapësirën ajrore për avionët izraelitë

Turqia ndërpret të gjithë tregtinë me Izraelin, mbyll hapësirën ajrore për avionët izraelitë